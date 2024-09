Ivanović u UN-u: Polarizacija u odnosima najveća prijetnja po svjetski mir

Podgorica, (MINA) – Polarizacija u savremenim međunarodnim odnosima predstavlja najveću prijetnju po svjetski mir i stabilnost od kraja Drugog svjetskog rata, poručio je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović na debati Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN).

On je naglasio da se svijet istovremeno suočava sa više kriza, kao i da je multilateralizam jedina opcija koja može ponuditi adekvatno rješenje za postojeće izazove.

Ivanović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, pozvao na okončanje svih ratnih dejstava, insistirajući na zaštiti civila i civilne infrastrukture i odgovornosti za učinjenu ratnu štetu.

„Osvrnuo se na reformu Ujedinjenih nacija i prilagođavanje geopolitičkoj realnosti vijeka u kojem živimo, uz nedvosmislenu podršku savremenim demokratskim vrijednostima“, navodi se u saopštenju.

Ivanović je istakao značaj implementacije ciljeva održivog razvoja i Pariškog sporazuma, kako bi se ublažile štetne posljedice klimatskih promjena.

Iz kabineta Ivanovića su kazali da je ovogodišnja generalna debata tematski naslovljena „Ne zapostavljati nikog: Zajednički djelovati za unaprjeđenje mira, održivog razvoja i ljudskog dostojanstva za sadašnje i buduće generacije“.

Navodi se da su tokom generalne debate visoki zvaničnici svih država članica i posmatrača UN-a imali priliku da kroz svoje obraćanje skrenu pažnju na izazove s kojima se suočava savremeno društvo.

U saopštenju se dodaje da se, u okviru radne posjete i učešća na ovogodišnjoj generalnoj debati UN-a, Ivanović sastao sa zamjenikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Miroslavom Jenčom.

Ivanović je ocijenio veoma značajnom saradnju Crne Gore i Ujedinjenih nacija, ukazujući da je ta saradnja u određenoj mjeri komplementarna sa procesom pristupanja države Evropskoj uniji (EU).

On je upoznao Jenču sa aktuelnim momentom u procesu evropskih integracija, ističući da je crnogorsko društvo spremno za zrele političke odluke koje dovode do rasta životnog standarda.

Jenča je naveo da je zadovoljan ostvarenim napretkom Crne Gore u procesu pridruživanja EU i naglasio da je sistem UN-a spreman da i dalje doprinosi u ostvarivanju glavnog spoljnopolitičkog cilja Crne Gore.

On je istakao da je proces proširenja važan za stabilnost regiona Zapadnog Balkana, u čemu vidi jasnu ulogu Crne Gore kao predvodnika u ispunjavanju svih zadatih kriterijuma za članstvo u EU.

Ivanović se, na marginama zasijedanja generalne debate u Njujorku, sastao i sa zamjenikom glavnog administratora UNDP Su Sjaolingom.

Kako je saopšteno, tokom sastanka konstatovan je značaj kontinuiteta saradnje koji Crna Gora ostvaruje s UNDP i ukazano na značaj ekspertize koju ta međunarodna organizacija pruža Crnoj Gori, naročito u domenu socijalne politike i održivog razvoja.

Ivanović je istakao da je UNDP godinama pouzdan i aktivan partner Crne Gore u realizaciji određenog broja politika.

On je dodao da očekuje da će se zajednički planovi Vlade i UNDP nastaviti, posebno imajući u vidu kompatibilnost programa UNDP sa agendom pregovaračkog procesa Crne Gore sa EU.

Sjaoling je istakao da će tokom svog mandata raditi na produbljivanju saradnje sa Crnom Gorom.

Ivanović se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, tokom posjete Njujorku sastao sa predsjednikom Vlade Države Palestine, Muhamedom Mustafom.

Mustafa je istakao da je Palestina zahvalna Crnoj Gori za pruženu podršku, naročito imajući u vidu poziciju Crne Gore o rezolucijama koje su se našle na dnevnom redu Generalne skupštine UN.

Ivanović je, navodi se, prenio stav Crne Gore da se što prije mora uspostaviti primirje i zaustaviti stradanje nedužnih civila.

