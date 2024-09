Integracija svih država kandidata ključna za stabilnost Evrope

Podgorica, (MINA) – Integracija svih država kandidata u Evropsku uniju (EU), uključujući i zemlje Zapadnog Balkana, ključni je korak ka očuvanju stabilne i sigurne Evrope.

To je ocijenjeno na sastanku potpredsjednika Vlade za vanjske i evropske poslove Filipa Ivanovića sa državnom sekretarkom u Ministarstvu vanjskih poslova Norveške, Marijom Varteresjan, koja boravi u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori u okviru turneje na Zapadnom Balkanu.

Na sastanku je istaknuto da su bilateralni odnosi Crne Gore i Norveške tradicionalno dobri i prijateljski.

Kako je saopšteno iz Ivanovićevog kabineta, ocijenjeno je da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje u mnogim oblastima od obostranog interesa, kao i za intenziviranje političkog dijaloga između dvije države.

Ivanović je istakao da Crna Gora očekuje da će biti prva naredna članica EU.

On je zahvali Norveškoj na kontinuiranoj podršci Crnoj Gori kroz razvojne projekte usmjerene ka ekonomskom razvoju i evropskim integracijama.

Ivanović je naglasio da Crna Gora posebno cijeni norvešku pomoć u izgradnji transparentnih i demokratskih institucija, jačanju vladavine prava i pravosuđa, oblastima u kojima Norveška ima bogato iskustvo i ekspertizu.

“On je naglasio da je izuzetna saradnja u sektorima odbrane, unutrašnjih poslova i policije i ponovio potrebu za daljom podrškom Norveške u oblasti zaštite životne sredine”, kaže se u saopštenju.

Ivanović je dodao da se nada da će se uskoro obnoviti dugogodišnja saradnja sa Kraljevinom Norveškom u vezi sa Institutom „Doktor Simo Milošević” – Igalo.

“On je istakao da očekuje da će ekonomska saradnja između dvije zemlje biti dodatno osnažena, posebno u oblastima trgovinske razmjene i investicija”, kaže se u saopštenju.

Verteresjan je potvrdila da je Norveška spremna da nastavi da pruža podršku Crnoj Gori na putu ka članstvu u EU.

„S obzirom na naše savezništvo u NATO-u i zajedničke ciljeve očuvanja bezbjednosti, prosperiteta, mira i stabilnosti u Evropi, Kraljevina Norveška je spremna da pomogne da Crna Gora postane prva naredna članica EU“, istakla je Vateresijan.

Na sastanku je razgovarano i o Planu rasta EU za Zapadni Balkan i Investicionom okviru za Zapadni Balkan, kao važnim instrumentima za jačanje razvoja i saradnje u regionu.

