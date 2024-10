Dvostruko više medijatora za socijalnu inkluziju djece iz RE popilacije

Podgorica, (MINA) – Romska i Egipćanska (RE) populacija dobiće dodatnu podršku u vaspitno-obrazovnom sistemu kroz dvostruko povećanje broja medijatora u socijalnoj inkluziji, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora su kazali da su prepoznali potrebe obrazovno-vaspitnog sistema koje se odnose na uključivanje većeg broja medijatora za socijalnu inkluziju i usvojili izmjene Pravilnika o normatvima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe.

„Usvojenim izmjenama je predviđeno da jedan medijator u socijalnoj inkluziji pruža pomoć za 35 učenika RE populacije, umjesto za 70 kako je to dosadašnjim Pravilnikom bilo predviđeno“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, medijatori u socijalnoj inkluziji su podrška djeci RE populacije u cilju uključivanja u sistem obrazovanja, osiguranja kontinuiteta i smanjenja odustajanja od obrazovanja, kao i poboljšanja školskih i socijalnih postignuća.

„Medijatori su podrška pri identifikaciji i podsticanju upisa romske i egipćanske djece u obrazovni sistem“, pojasnili su iz MPNI.

Oni su naglasili da medijatori promovišu značaj učenja i intenzivno sarađuju sa roditeljima i obrazovno-vaspitnim ustanovama.

„Uz dvostruko veći broj saradnika za socijalnu unkluziju u narednom periodu biće olakšan i rad na podizanju nivoa školskih i socijalnih postignuća, čemu MPNI u kontinuitetu teži“, zaključuje se u saopštenju.

