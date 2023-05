Đurašković: Konsultacije se obavljaju poslije, a ne prije izbora

Podgorica, (MINA) – Nosilac liste „SDP – Za našu kuću“ Nikola Đurašković kazao je da se neće odazvati sastanku na koji je pozvao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, navodeći da se konsultacije obavljaju poslije, a ne prije izbora.

On je, u odgovoru na poziv za sastanak u ponedjeljak, naveo da će nakon izbora, na kojima svi tek treba da obnove politički legitimitet, Milatović imati priliku da dokaže iskrenost svojih namjera.

“Tada, van izborne kampanje i nadam se bez stega stranačke članske karte, postojaće zakonski osnov i smisao za moderiranje političke komunikacije. Uz puno poštovanje prema funkciji predsjednika, iz svega navedenog Vam je jasno da se neću odazvati tom predizbornom sastanku”, rekao je Đurašković.

On je kazao da je saglasan da je u najvažnijim stvarima potrebno zajedništvo.

“U našoj kući treba biti mjesta za sve i sigurno da ćemo se nakon izbora, nakon što dobijemo legitimitet birača, odazvati pozivu ako on uslijedi i bez obzira na razlike sarađivati za našu kuću”, poručio je Đurašković.

On je naveo da su Crnoj Gori potrebne promjene, nove politike, novi političari, drugačija komunikacija i ponašanje političara nakon što dođu na vlast.

“Decenijama smo svjedočili zloupotrebi državnih pozicija u stranačke i sopstvene svrhe i nadam se da se slažete kako je vrijeme da se sa tim prestane”, rekao je Đurašković.

Kako je kazao, kako bi vratili povjerenje u politiku, građanima nijesu potrebne samo velike riječi nego i gestovi i djela koja će ih pratiti.

“Iz tog razloga sam Vas pozvao da kao predsjednik koji je dužan predstavljati sve građane Crne Gore, odbacite stranačku knjižicu i napustite funkciju zamjenika predsjednika Pokreta Evropa sad”, naveo je Đurašković u odgovoru Milatoviću.

On je dodao da bi Milatovićeva potencijalna politička neutralnost sigurno bila od koristi za društvo, ali, kako je kazao, potrebno je dokazati da ona nije samo deklarativna.

