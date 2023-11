Dukaj: Prioritet MJU digitalna transformacija na lokalnom nivou

Podgorica, (MINA) – Digitalna transformacija na lokalnom nivou i početak izgradnje Data centra, među prioritetima su Ministarstva javne uprave (MJU), kazao je resorni ministar Maraš Dukaj.

Dukaj se, kako je saopšteno iz MJU, razgovarao sa šeficom višedržavne kancelarije UNOPS-a Mikelom Telatin i projektnim menadžerom Armenom Čekićem.

Navodi se da je Dukaj naglasio da je jedan od strateških prioriteta Ministarstva digitalna transformacija na lokalnom nivou i početak izgradnje Data centra.

Predstavnici UNOPS-a upoznali su Dukaja sa efektima projekata koje su realizovali u oblasti e-uprave na lokalnom nivou.

Oni su, kako se dodaje, kazali da su spremni da pomognu Ministarstvu u skladu sa bogatim iskustvom i ekspertizom koje imaju u oblasti eUpravljanja na lokalnom nivou.

“Sagovornici su izrazili spremnost za zajedničku saradnju kroz postavljanje prioriteta i pokretanje određenih aktivnosti u navedenim oblastima”, kaže se u saopštenju.

U cilju većeg stepena digitalne transformacije kroz zajedničku saradnju različitih međunarodnih organizacija, na sastanku je zaključeno, da MJU, preuzme ulogu koordinatora budućih aktivnosti.

