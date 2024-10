Zaštitar KCCG napadnut na radnom mjestu

Podgorica, (MINA) – Zaštitar službe obezbjeđenja Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) brutalno je napadnut i povrijeđen dok je bio na radnom mjestu, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Navodi se da su zaštitara u srijedu poslijepodne napala dva muškarca koji su pokušali da iz ulice Džona Džeksona, kod Instituta za onkologiju, nasilno i neopravdano privatnim vozilom uđu u krug KCCG.

„Nakon što ih je zaštitar upozorio da ne mogu ući u krug naše ustanove, oni su prvo vozilom prešli preko njegovih stopala, a zatim izašli iz vozila i fizički brutalno nasrnuli na njega zadajući mu udarce u predjelu glave“, kaže se u saopštenju.

Napadači su se, kako se navodi, potom udaljili sa lica mjesta, dok je zaštitaru ukazana medicinska pomoć u Urgentnom centru.

Iz KCCG su kazali da su o događaju odmah obavijestili Upravu policije koja je brzo intervenisala.

Prema njihovim riječima, to nije prvi put da zaposleni u KCCG, a posebno zaštitari, budu napadnuti dok odgovorno obavljaju svoje radne zadatke.

„KCCG najoštrije osuđuje ovaj vandalski čin, posebno što napadači nijesu imali opravdan razlog da privatnim vozilom uđu u krug KCCG-a“, navodi se u saopštenju KCCG.

Oni su istakli da se nasiličko ponašanje dogodilo i pored njihovih apela, koje od petka, putem medija, šalju svim građanima, a koji se tiču posebnog režima saobraćaja zbog radova u krugu KCCG.

Iz KCCG su pozvali građane da bez prijeke potrebe privatnim vozilima ne dolaze u tu zdravstvenu ustanovu, već da koriste sredstva javnog prevoza.

„Moramo i ovom prilikom naglasiti da je veoma važno za funkcionisanje KCCG-a da obezbijedimo nesmetano odvijanje saobraćaja u njegovom krugu, posebno što nekada minuti odlučuju o spašavanju ljudskih života“, naglasili su iz KCCG.

Oni su podsjetili da bolnice nijesu u obavezi da obezbijede parkiranje privatnim vozilima, kao i da je nedopustiv svakodnevni pritisak na zaštitare.

„Još jednom podsjećamo da je KCCG od ponedjeljka, 21. oktobra, započeo sa sveobuhvatnim radovima na uređenju kruga zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja i ograničeno kretanje vozilima unutar istog“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, važno je da svi poštuju novi režim saobraćaja i izbjegavaju korišćenje privatnih vozila za dolazak u KCCG, kako bi se radovi odvijali nesmetano i završili u planiranom roku.

