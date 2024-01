Turković izabran za člana Tužilačkog savjeta

Podgorica, (MINA) – Specijalni tužilac Miroslav Turković izabran je za člana Tužilačkog savjeta (TS).

Kako se navodi na sajtu Vrhovnog državnog tužilaštva, Turković je za člana TS izabran na konferenciji državnih tužilaca u utorak.

Turković će u TS biti predstavnik Specijalnog državnog tužilaštva.

Ostavku na mjesto člana TS ranije je podnijela tužiteljka Sanja Jovićević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS