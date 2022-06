Šehović: Podržavam napore studenata iz Bijelog Polja

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Odbora za prosvjetu crnogorske Skupštine Damir Šehović, poručio je da će na tom tijelu otvoriti pitanje studenata sa Pravnog fakulteta u Bijelom Polju koji se protive da se ta obrazovna jedinica ugasi, a studenti premjeste u Podgoricu.

Šehović je rekao da kao predsjednik Odbora, kao nekadašnji ministar prosvjete, ali i kao predsjednik Socijaldemokrata, podržava napore studenata Pravnog fakulteta iz Bijelog Polja za kvalitetnije sagledavanje važnosti te obrazovne ustanove i da će otvoriti tu temu i na matičnom odboru.

Šehović je poručio da će primiti studente i na razgovor.

On je istakao da je kao ministar prosvjete imao sličan stav i da je potrebno čuti sve razloge za i protiv, kao i glas studenata.

“Vjerujem da je interes cjelokupne javnosti da zna koliko su troškovi održavanja predavanja u Bijelom Polju, koliki su to tačno organizacioni zahtjevi, šta su prednosti postojanja fakulteta u tom gradu, kao i šta su razlozi za neupisivanje brucoša i kakva je pozicija Ministarstva prosvjete”, poručio je Šehović.

