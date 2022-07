Potpisivanje ugovora sa SPC građani većinski ne prepoznaju kao prioritet

Podgorica, (MINA) – Potpisivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) nije pitanje koje građani većinski prepoznaju kao prioritet, saopštili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije (NVO) kazali su da na to ukazuju nalazi CG Puls-a, zajedničke inicijative CGO i Agencije Damar.

“Svega nešto više od desetine to vidi među prioritetima, dok borba protiv korupcije, adresiranje izazovne ekonomske situcije i deblokada pregovora sa Evropskom unijom (EU) ostaju ključna pitanja za građane, a što bi trebalo da bude instruktivno i Vladu Crne Gore“, naveli su iz CGO.

CGO i DAMAR u ponedjeljak će predstaviti novi CG Puls, čiji dio je i ovo pitanje.

Iz CGO su naveli da je istraživanje sprovedeno od 30. juna do 5. jula ove godine, na reprezentativnom uzorku od 1.004 ispitanika.

Kako je objavljeno na Tviteru CGO, na pitanje koji bi trebalo da budu prioriteti manjinske Vlade, 42,7 odsto građana odgovorilo je da to treba da bude borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Prema nalazima CG Puls-a, 42,1 odsto građana smatra da prioritet treba da bude saniranje ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom, greškama prethodnih vlada i novim talasom ekonomsko-socijalne krize zbog rata u Ukrajini, uz poboljšanje životnog standarda.

Nalazi CG Puls-a ukazuju da 37,6 odsto građana misli da prioritet treba da bude deblokada pregovora sa EU, 36,3 odsto smanjenje tenzija u društvu i priprema izbora, dok 11,5 odsto smatra da prioritet treba da bude potpisivanje ugovora sa SPC.

Prema tim nalazima, 5,3 odsto građana smatra da prioritet treba da bude popis stanovništva, 5,2 odsto pristupanje inicijativi Otvoreni Balkan, a 2,6 odsto da to treba da bude zaštita životne sredine.

