Oduzeto blizu 100 hiljada komada pirotehničkih sredstava

Podgorica, (MINA) – Službenici regionalnih centara bezbjednosti do sada su, na teritoriji cijele države, oduzeli blizu 100 hiljada komada pirotehničkih sredstava raznih vrsta, namijenjenih nezakonitoj trgovini, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever u utorak u Bijelom Polju, u akciji Petarda, oduzeli oko 24 hiljade komada pirotehničkih sredstava namijenjenih ilegalnoj trgovini.

„Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje su shodno planskom preventivnom djelovanju obilaskom lokaliteta i objekata u Bijelom Polju, kontrolom šest štandova na gradskom trgu pronašli i od šest osoba oduzeli preko 19 hiljada komada vatrometa i petardi raznih vrsta“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je o događaju obaviješten dežurni tuzilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, po čijem je nalogu protiv šest osoba podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljena trgovina.

U saopštenju se navodi da su, u nastavku akcije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane od N.D. (30) oduzeli blizu pet hiljada komada pirotehničkih sredstava, kao i oko četiri hiljade komada kesica kafe, namijenjenih ilegalnoj trgovini.

„Postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama će se naknadno izjasniti o kvalifikaciji djela“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave polcije su poručilo da će, u cilju očuvanja bezbjednog ambijenta za građane i turiste u predstojećim danima praznika, kao i života, zdravlja, bezbjednosti ljudi i imovine, nastaviti sa planskim mjerama i radnjama u odnosu na pronalazak pirotehničkih sredstava čija je trgovina zabranjena.

„Te identifikaciji odgovornih osoba i njihovom procesuiranju sa fokusom na zaštitu najranjivijih kategorija- djece i lica mlađe dobi“, navodi se u saopštenju.

Uprava policije apelovala je na roditelje da maloljetnim osobama ne omogućavaju pristup i nabavku pirotehničkih sredstava.

