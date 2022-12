Jovanović: Nastavićemo da postupamo isključivo u skladu sa propisima

Podgorica, (MINA) – Državno tužilaštvo nastaviće da postupa isključivo u skladu sa propisima i ovlašćenjima, a ne ni po čijim očekivanjima, poručila je vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović.

Ona je ponovila da Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima, povodom održavanja izbora u Šavniku, preduzima sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti, u svim situacijama u kojima postoji sumnja da je učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

“Državni tužioci određuju zadržavanja i predlažu pritvor samo i jedino u situacijama u kojima je to propisano zakonom”, navela je Jovanović u saopštenju.

Sve drugo bi, prema njenim riječima, značilo nepoštovanje zakona ili podlijeganje pritisku kojem je tužilaštvo izloženo u prethodnom periodu.

“Na takve vrste pritisaka smo imuni. Zato ističem da će državno tužilaštvo nastaviti da postupa isključivo u skladu sa propisima i svojim ovlašćenjima, a ne ni po čijim očekivanjima”, rekla je Jovanović.

Ona je kazala da od svih državnih tužilaca zahtijeva odgovornost u radu.

“Ta odgovornost je neophodna i na drugim adresama, kako bismo pokazali da nam je zaštita interesa građana zajednički cilj”, zaključila je Jovanović.

