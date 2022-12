Jovanović: Državno tužilaštvo neće podleći ničijim pritiscima

Podgorica, (MINA) – Državno tužilaštvo suočava se sa političkim pritiscima ali je riješeno da im ne podlegne i da nastavi da radi prema Ustavu i zakonu, poručila je vršiteljka dužnosti (v.d.) vrhovne državne tužiteljke (VDT) Maja Jovanović.

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo je danas da održi kontrolno salušanje Jovanović i glavnog specijalnog tužioca (GST) Vladimira Novovića, ali je na zahtjev većine članova Odbora sjednica prekinuta nakon uvodnih izlaganja predstavnika tužilaštva.

Jovanović je rekla da su pred članovima Odbora dva izvještaja u kojima se nalaze podaci o broju krivičnih prijava, istraga, optužnica.

Prema njenim riječima, evidentno je da Državno tužilaštvo postiže zapažene rezultate.

Ona je navela da vjeruje da će taj trend biti nastavljen i da su vrlo striktni i beskompromisni u sprovođenju zakona, slijedeći neselektivan pristupu u gonjenju vrišilaca krivičnih djela.

„Državno tužilaštvo suočava se sa političkim pritiscima, uvijek ima neralnih želja i očekivanja ali riješeni smo da ne podlegnemo pritiscima sa bilo koje adrese. Politička borba ne bi trebalo da uključuje Državno tužilaštvo“, kazala je Jovanović.

Ona je poručila da Državno tužilaštvo neće podleći bilo čijem pritisku i da će nastaviti da radi prema Ustavu i zakonu.

Jovanović je rekla da treba imati u vidu da je krajem marta GST preuzeo Specijalno državno tužilaštvo, pritom prije svega nekoliko mjeseci i da je ojačan tim GST sa još tri tužioca, i da će se u narednom periodu raditi na snaženju SDT.

Jovanović je kazala da je retorička podrška Državnom tužilaštvu dobrodošla, ali da to nije suštinska podrška koja im je potrebna.

„Izazovi se usložnjavaju pa je potreba za modernizacijom u radu potrebnija više nego ikad“, dodala je ona.

Jovanović je kazala da inicijativa koju je Odboru uputio Tužilački savjet ne odnosi na nju lično.

„To nije pokušaj da se odloži izbor VDT u punom mandatu, zalažem se za izbor VDT u punom mandatu, ali to ne zavisi od nas nego od vas, mi samo tražimo kontitunitet u radu“, kazala je Jovanović.

Novović je rekao da je u toku izrada godišnjeg izvještaja o radu, i da se u dva dostavljena izvještaja nalaze podaci.

Predsjednik Odbora Momo Koprivica je nakon izlaganja predstavnika tužilaštva zaključio sjednicu i najavio nastavak naredne godine kada bi članovi Odbora trebalo da postavljaju pitanja.

