Đurašković: Opsada nas neće spriječiti da pokažemo odnos prema Mandiću

Podgorica, (MINA) – Opsada i barikade neće spriječiti Cetinjane da na miran način pokažu odnos prema predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću, poručio je gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković.

Grupa građana organizovaće danas na Cetinju, gdje će biti održana prva redovna sjednica proljećnjeg zasijedanja crnogorske Skupštine, protest zbog dolaska Mandića.

U Prijestonici je pojačano prisustvo policije.

“Skandalozna opsada Cetinja i zgrade Prijestonice Cetinje zbog najavljenog mirnog protesta građanki i građana Crne Gore”, napisao je Đurašković na platformi X.

On je poručio da je Cetinje uvijek znalo da procijeni kako koga treba dočekati.

Kako je rekao, tako je bilo devedesetih, a tako je i danas.

“Opsada i barikade neće spriječiti ni mene, ni moje sugrađanke i sugrađane da na miran način pokažemo odnos prema aktuelnom predsjedniku crnogorskog parlamenta”, poručio je Đurašković.

