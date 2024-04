Dukaj: Posvećeni unapređenju sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Vlada i Ministarstvo javne uprave (MJU) su u punom kapacitetu posvećeni razvoju sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori, poručio je resorni ministar Maraš Dukaj.

On je, na Generalnoj skupštini Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope, kazao da decentralizacija u Crnoj Gori u cjelosti i dalje ostaje njihov cilj i prioritet.

Dukaj je, kako je saopšteno iz MJU, istakao da lokalna samouprava predstavlja suštinu demokratije, jer omogućava građanima da direkno utiču na odluke koje se tiču njihovih života i zajednice u kojoj žive.

„To podrazumijeva da lokalna samouprava omogućava građanima da budu u direktnom kontaktu sa vlastima i izraze svoje potrebe, dok sa druge strane lokalne vlasti mogu blagovremeno uočiti i reagovati na konkretne potrebe građana, i prilagoditi javne politike tim potrebama“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Dukaja, lokalne samouprave mogu biti pokretači ekonomskog razvoja i promoteri kulturnog nasljeđa, kao i očuvanja životne sredine, unapređenja infrastrukture, socijalne zaštite, zdravlja.

Na taj način, kako je naveo, lokalne samouprave direktno oblikuju način života i perspektivu građana i kreiraju ključne društvene procese u državi.

„Imajući sve to u vidu, u prethodnom periodu započeli smo vrlo konkretne aktivnosti na planu unapređenje sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori“, kazao je Dukaj.

On je rekao da najbolji i najefikasniji način ka kvalitetnoj i efikasnoj decentralizaciji, zasnovanoj na odgovornosti i transparentnosti rada lokalnih uprava, leži u čvrstoj saradnji centralnog i lokalnog nivoa vlasti.

Dukaj je dodao da takav pristup njeguje MJU, a posebno cijeni podršku međunarodnih partnera, ali i preporuke i smjernice asocijacija poput Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope.

On je poručio da su usmjereni ka kreiranju održivog zakonodavnog okvira, koji će dati vidne rezultate u daljim procesima reformi i decentralizacije, zahvaljujući čemu će biti uspostavljena uspješna lokalna samouprava.

„Sve to u cilju unapređenja uslova i kvaliteta života građana. Očekujem pozitivne efekte u pogledu ispunjenja standarda neophodnih na našem putu ka Evropskoj uniji (EU), a onda i jedinice lokalne samouprave koje će u potpunosti biti spremne da primjenjuju pravo EU kada Crna Gora postane punopravna članica Unije“, kazao je Dukaj.

Iz MJU su rekli da je na Generalnoj skupštini Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope za novog predsjednika izabran predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević.

