Beograd, (MINA) – Država ne može da otkaže Europrajd /EuroPride/ u Beogradu, već samo može da ga zabrani, što bi bilo protivno Ustavu Srbije, saopštili su iz organizatori te manifestacije.

Oni su to kazali nakon današnjeg obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je kazao da će Europrajd u Beogradu biti otkazan.

Koordinator Europrajda u Beogradu, Goran Miletić, istakao je da je takva odluka protivustavna i da je Ustavni sud već četiri puta poništavao odluke o zabranama 2009, 2010, 2011. i 2012. godine.

„Država, odnosno policija, samo može da zabrani Europrajd, ne i da ga otkaže“, kazao je Miletić.

Miletić je rekao da događaji u zatvorenom koji su najavljeni tokom Nedelje Ponosa takođe ne mogu biti zabranjeni.

On je dodao da čekaju zvaničnu odluku, na koju će uložiti žalbu.

