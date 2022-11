DPS: Prekinuti anarhiju i haos u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Svi činioci državne vlasti i nadležni organi treba zakonito da djeluju kako bi se anarhija i haos u Šavniku konačno prekinuli, saopšteno je iz šavničkog odbora Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije su kazali da su uzaludni bili njihovi napori, kao i brojni pozivi koje su uputili nadležnim državnim organima da se uključe i, u domenu svojih ingerencija, omoguće nesmetano glasanje na ponovljenim izborima na tri glasačka mjesta u Šavniku.

Navodi se da su članovi biračkih odbora iz Demokratskog fronta i danas, upotrebom fizičke sile, sprječavali birače sa pravom glasa da slobodno izraze svoju volju i iskoriste biračko pravo.

“Time ova bahata lica, kontinuiranim vršenjem niza krivičnih djela, nastavljaju sa cirkusom koji se pretvorio u lakrdiju kojom je izborni proces u našoj opštini totalno obesmišljen, a čime se i ogolila činjenica da nadležne državne institucije ne funkcionišu”, kazali su iz DPS-a.

Oni su apelovali na sve činioce državne vlasti i nadležne organe da zakonito djeluju i reaguju kako bi se anarhija i haos konačno prekinuli.

