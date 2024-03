Bečić: Nastavak odličnih rezultata bezbjednosnog sektora

Podgorica, (MINA) – Bezbjednosni sektor, uz sve izazove i opstrukcije, nastavlja sa odličnim rezultatima i brojnim akcijama, poručio je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

On je to rekao povodom večerašnje akcije u kojoj su službenici Sektora za borbu protiv kriminala uhapsili pripadnika organizovane kriminalne grupe I.K. (38).

“Pohvaljujem još jednu hrabru i odlučnu akciju Sektora za borbu protiv kriminala u saradnji sa Specijalnim policijskim odjeljenjem i Odjeljenjem bezbjednosti Budva, koja je večeras rezultirala hapšenjem jednog od bjegunaca od pravde koji slovi za visokorangiranog pripadnika jednog od kriminalnih klanova”, naveo je Bečić u saopštenju.

Kako je rekao, bezbjednosni sektor pokazuje na svakom koraku svoju snagu i riješenost države.

“Tako da je poruka vrlo jasna svim bjeguncima od pravde i učiniocima krivičnih djela. Gdje god bili, kako god se zvali i kom god klanu pripadali, ruka pravde će vas stići jer više nema igranja sa državom”, rekao je Bečić.

Kako je naveo, uz sve izazove i opstrukcije, nastavljaju sa odličnim rezultatima i brojnim akcijama bezbjednosnog sektora.

“Ponosan i zahvalan brojnim časnim i hrabrim službenicima bezbjednosnih struktura koji i večerašnjom i brojnim drugim akcijama pokazuju kako se služi državi i bori protiv organizovanog kriminala”, zaključio je Bečić.

