ASK: Zlonamjerna poruka CDT-a

Podgorica, (MINA) – Poruka Centra za demokratsku tranziciju (CDT) da treba stvoriti uslove da Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) postane profesionalna i nezavisna, zlonamjerna je, saopštili su iz ASK-a i pozvali tu nevladinu organizaciju da objasni pod čijim je uticajem Agencija.

Iz CDT-a su u jednoj od svojih preporuka ocijenili da ASK novim zakonima treba osloboditi od političkih uticaja i pružiti institucionalne garancije da će ta institucija prestati da se bavi površnim administrativnim provjerama i fokusira se na zaštitu integriteta izbornog procesa.

“Etika, etički kodeksi, ljudska prava i dostojanstvo, istinitost i zakonitost, povjerenje javnosti, tačnost informacija i stavljanje u kontekst… Da li važe i za CDT?”, naveli su iz ASK-a u reagovanju.

Oni su kazali da se lako previde osnovna načela ponašanja nevladinih organizacija prilikom izrade naručenih publikacija ili saopštenja.

Iz ASK-a su rekli da se tako ne zaustavlja propadanje demokratije, već da tako demokratija propada.

Oni su kazali da preporuka broj 30 iz publikacije CDT-a „Kako zaustaviti propadanje demokratije: 35 preporuka za izbornu reformu“, naslovljena sa „Stvoriti preduslove da ASK postane profesionalna i nezavisna institucija“, djeluje kao pokušaj omolovažavanja ASK-a netačnim informacijama.

“Poruka CDT-a da treba stvoriti uslove da Agencija postane profesionalna i nezavisna je zlonamjerna i govori o integritetu njenog autora”, rekli su iz ASK-a.

Iz Agencije su naveli da je o integritetu te institucije dovoljno rečeno u izvještajima Evropske komisije, ODIHR-a, OECD-a i ostalih međunarodnih partnera čiji je interes objektivno izvještavanje i ocjena naših institucija sistema.

“U tim dokumentima notiran je zakonit rad Agencije. Umjesto uvredljivih komentara, fokus CDT-a bi trebao da bude usmjeren na stvaranje preduslova da svi poštujemo zakone i time dođemo do društva u kome je vladavina prava neprikosnovena”, kaže se u reagovanju.

Iz ASK-a su kazali da, ako im zakon nešto ne dozvoljava, to nikako ne znači da su neprofesionalni i da se, kako navode iz CDT-a, „boje partija“.

Kako su rekli, u demokratskim društvima podrazumijeva se da dominantan politički uticaj može da vrši vladajuća politička struktura.

“Pozivamo CDT da pojasni pod čijim smo to uticajem: da li možda onih koji nas na sve načine opstruišu u radu, kako bi, između ostalog, spriječili da se usvoje naši predlozi za promjene zakona, koji bi pružili mogućnost Agenciji i drugim subjektima da na drukčiji način vrše kontrole izbornog procesa”, navodi se u reagovanju.

Iz ASK-a su kazali da se zabrane i ograničenja definisana zakonom moraju poštovati i, kako su dodali, za Agenciju se ne postavlja pitanje da li će primijenjivati pozitivne propise.

Kako su naveli, ono što je za CDT zatrpavanje dokumentacijom, za Agenciju je primjena zakona.

Iz ASK-a su istakli da baš zbog te obimne dokumentacije koju je Agencija učinila javno dostupnom, CDT danas može da govori o zapošljavanju tokom izborne kampanje.

“CDT kaže da se mi bojimo. Da li misle da se bojimo da kršeći zakon dajemo paušalne izjave ili nam poručuju da izađemo iz zakonskih okvira i kao oni kažemo da je određeno ponašanje zloupotreba, iako to mogu da urade samo sud ili tužilaštvo u zakonito sprovedenim postupcima”, kazali su iz ASK-a.

Oni su rekli da je Agencija dostavila i tužilaštvima i inspekcijama svaki dokument za koji su utvrdili da može biti donijet zloupotrebom položaja.

“Vjerujemo da ste i vi i to za svaki taj pojedinačni slučaj za koji kažete da postoji”, navodi se u reagovanju.

Dodaje se da ne postoji pritisak koji se može izvršiti da ASK bude natjeran da krši zakon, pa ni udruženi sa onima koji im “broje kilometre i izmišljene destinacije i poreze i stanove, valjda svi poučeni ličnim iskustvima šta bi radili ili su radili”.

“Ni udruženi sa onima koji pokušavaju da nasilno izmjene zakone da bi se oslobodili svakoga ko može ukazati da Crna Gora ima pravni sistem i da se zakoni moraju poštovati. Ali se mi „kao bojimo“”, istakli su iz ASK-a.

Oni su upitali da li CDT zna da je ovoliki obim zapošljavanja u toku izbornog procesa bio moguć samo ukoliko se ima novčanih sredstava koja su mogla biti obezbjeđena iz budžetske reserve.

“Da li CDT zna u kojim slučajevima se mogu koristiti sredstva iz budžetske rezerve, a to je, pored ostalog, i onda kada je na snazi odluka o epidemiji”, upitali su iz ASK-a.

Oni su pitali i da li je CDT-u poznato da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila kraj pandemije i da li misle da je, možda, Agencije ta koja treba da proglasi kraj epidemije u Crnoj Gori i na taj način spriječi trošenje budžetske rezerve na zapošljavanje.

“Da li su to, na kraju, teme koje bi trebale da nas sve zabrinu i pokrenu da damo svoj doprinos izmjenama tih zakonskih rješenja, ili ćemo se zadovoljiti napadima na Agenciju zbog njenog zakonitog rada”, naveli su iz ASK-a.

Iz Agencije su kazali da, imajući u vidu standarde koje primjenjuje Evropski sud za ljudska prava o načinu izvještavanja nevladinih organizacija, posebno one vezane za tačnost i provjerljivost objavljenih informacija, apeluju na pojedince iz nevladinog sektora da poštuju usvojene konvencije, kodekse i smjernice, kako bi izbjegli neželjene sudske postupke.

“Ovakve „analize“ mogu da kratkoročno naškode Agenciji, ali na duže staze štetiće samo CDT-u, koji se, očigledno, stavlja u službu pojedinih interesnih centara, i time isključuje iz kruga onih koje doživljavamo kao iskrene partnere u izgradnji pravne države”, zaključuje se u reagovanju.

