Crna Gora se i formalno svrstala na antizapadnu stranu

Podgorica, (MINA) – Glasanje u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE) o pitanju članstva Kosova u SE pokazuje da je sporazum parlamentarne većine mrtvo slovo na papiru i da koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) uspješno sprovodi agendu i na međunarodnom planu, saopštile su Socijaldemokrate (SD).

Iz te stranke su rekli da se takvim činom Crna Gora i formalno svrstala na antizapadnu stranu, pritom remeteći tradicionalno dobre odnose sa susjedima.

„Glasanje predstavnice Crne Gore o pitanju članstva Kosova u SE pokazatelj je da je sporazum čelnika parlamentarne većine mrtvo slovo na papiru i da ZBCG uspješno sprovodi svoju agendu i na međunarodnom planu. Ministre Ivanoviću, premijeru Spajiću, predsjedniče Milatoviću, trepnite ako ste oteti“, naveli su iz SD-a na mreži X.

