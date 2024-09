Crna Gora posvećena borbi protiv nasilja nad djecom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora posvećena je borbi protiv nasilja nad djecom, poručili su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) na sastanku u susret prvoj Globalnoj ministarskoj konferenciji o sprečavanju nasilja nad djecom.

Kako je saopšteno iz MUP-a, na tehničkom sastanku u Ženevi taj Vladin resor su predstavljali predsjednica Operativnog tima za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama Snežana Vujović i šef Jedinice kriminalističke policije za suzbijanje nasilja u porodici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Radovan Stijović.

U saopštenju se navodi da je sastanak bio prilika da države predstave nacionalne strategije za sprečavanje nasilja nad djecom i naglase izazove sa kojima se srijeću u eliminisanju nasilja.

„U susret prvoj Globalnoj konferenciji o okončanju nasilja nad djecom, koja ce se održati u novembru u Bogoti, Kolumbija, zajednički je predloženo da nacionalni okviri za borbu protiv nasilja nad djecom ne smiju biti deklarativno postavljeni, već pažljivo, posvećeno i jednoobrazno implementirani u cijeli sistem“, navodi se u saopštenju MUP-a.

Kako se dodaje, važno je imati u vidu negativan uticaj nasilja nad djecom na ukupnu ekonomiju.

U tom smjeru se, kako je saopšteno, države snažno obrabruju da unaprijede nacionalne budžete i opredijele značajno veća finansijska sredstva za zaustavljanje nasilja nad djecom.

U saopštenju se navodi da su predstavnici crnogorskog MUP-a prisustvovali i okruglom stolu u okviru tekućeg zasijedanja Savjeta za ljudska prava, na kojem je predstavljena publikacija Radne grupe Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad djecom.

„Crna Gora se našla među sedam država koje su predstavljene u publikaciji kao pozitivni primjeri u implementaciji mjera za borbu protiv nasilja nad djecom i kao država sa visokim stepenom političke posvećenosti ostvarivanju cilja definisanog i Agendom 2030 za okončanje nasilja nad djecom“, kaže se u saopštenju.

Stalna predstavnica Crne Gore pri UN i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi Slavica Milačić istakla je da je Crna Gora postigla očigledan napredak, dodajući da ostaje prostor za unapređenje.

„Nastavljamo posvećeno primjenjivati globalne smjernice i međunarodne standarde sadržane u Konvenciji o pravima djeteta, te stvarati bezbjedno okruženje sa ciljem eliminacije nasilja nad djecom“, kazala je Milačić.

