Crna Gora napredovala na polju bezbjednosti saobraćaja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je napredovala na polju bezbjednosti saobraćaja, navodi se u najnovijem izvještaju o napretku implementacije akcionog plana za bezbjednost na putevima Transportne zajednice.

Iz Uprave za saobraćaj saopštili su da su, osim Crne Gore, analizirane i ostale zemlje regiona, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija i Kosovo.

U izvještaju piše da Crna Gora ima ukupan napredak 80 odsto, što je svrstava kao drugog regionalnog partnera u ostvarivanju napretka u implementaciji mjera bezbjednosti na putevima u akcionom planu.

U tom dokumentu navodi se da je Crna Gora preduzela niz mjera za unapređenje institucionalnih struktura, poboljšanje podataka o bezbjednosti na putevima, ulaganje u bezbjednost infrastrukture, kao i za usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije (EU).

Iz Uprave za saobraćaj su kazali da je učinak ocjenjivan kroz ispunjavanje mjera u tri kriterijuma, i to upravljanje bezbjednošću na putevima, osiguranje sigurnije infrastrukture i zaštita ugroženih učesnika na putevima.

Kako su rekli, statistika pokazuje da je Crna Gora, u odnosu na prethodnu godinu, napredovla sedam odsto, što je uz Srbiju svrstava u najbolje rangirane države Zapadnog Balkana kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja.

Iz Uprave za saobraćaj su dodali da su iza Crne Gore Bosna i Hercegovina, Albanija, Sjeverna Makedonija i Kosovo.

Crna Gora, kako se navodi, završila je usklađivanje zakonodavstva sa Direktivom EU 2008/96/EC o upravljanju bezjbednošću putne infrastrukture.

Iz Uprave su rekli da su završeni nastavni planovi i programi i licenciranje eksperata za revizije bezbjednosti na putevima i inspekcije bezbjednosti na putevima.

Oni su kazali da su izrađeni elaborati za 13 crnih tačaka na mreži državnih puteva i da je sledeća faza projektna dokumentacija za sanaciju kroz IPA finansiranje.

„Kada je riječ o zaštiti ranjivih kategorija, Crna Gora je raspisala tendere za unapređenje 15 lokacija školskih zona na magistralnoj putnoj mreži, završene su inspekcije bezbjednosti puteva za 100 kilometara na mreži državnih puteva i Revizije bezbjednosti puteva za četiri tunela duža od 500 metara“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, pored toga, usvojen i Pravilnik o uređenju školskih zona, a očekuje se i donošenje pravilnika o autobuskim stajalištima.

Iz Uprave za saobraćaj poručili su da će nastaviti da, u skladu sa svojim nadležnostima, rade na povećanju nivoa bezbjednosti na mreži državnih puteva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS