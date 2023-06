Bečić: Konstituisanjem parlamenta osigurati demokratski legitimitet

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je potrebno konstituisati novi saziv parlamenta, kako bi bio osiguran demokratski legitimitet i efikasno zakonodavno funkcionisanje, ocijenio je lider Demokrata Aleksa Bečić.

Bečić je na Tviteru /Twitter/ rekao da je, sa specijalnim izaslanikom Njemačke vlade za Zapadni Balkan Manuelom Saracinom, razgovarao o ključnim procesima koji očekuju Crnu Goru nakon demokratskih izbora.

“Bila mi je čast podijeliti s njim viziju ekonomskog razvoja Crne Gore i naše posvećenosti evropskim integracijama. Posebno sam naglasio važnost hitnog konstituisanja parlamenta kako bismo osigurali demokratski legitimitet i efikasno zakonodavno funkcionisanje”, kazao je Bečić.

On je naveo da će otvorena i inkluzivna rasprava o ključnim pitanjima od nacionalnog interesa biti prioritet, kako bi intenzivno gradili konsenzus i saradnju među političkim strankama.

“Spremni smo za izazove koji stoje pred nama, i sa partnerima poput Njemačke, nastavićemo raditi na jačanju naših bilateralnih odnosa i saradnje”, zaključuo je Bečić.

