Adžić: Zahvalni na podršci EUROPOL-a

Podgorica, (MINA) – Crna Gora nastavlja da razvija partnerstvo sa svim bezbjednosnim organizacijama i jača povjerenje mađunarodnih partnera, poručio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) saopštili su da se tokom sastanka visokih zvaničnika o suzbijanju ilegalne trgovine vatrenim oružjem na području Jugoistočne Evrope, koji je održan u Briselu, Adžić sastao sa direktoricom EUROPOL-a Katrin de Bol.

Iz tog Vladinog resora kazali su da je De Bol pohvalila dosadašnju saradnju sa crnogorskim institucijama i postignute rezultate.

Navodi se da je De Bol iskazala punu podršku MUP-u u sprovođenju aktivnosti kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Nastavljamo da razvijamo partnerstvo sa svim bezbjednosnim organizacijama i jačamo povjerenje mađunarodnih partnera”, poručio je Adžić.

