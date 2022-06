Adžić: Duvanska mafija više ne kontroliše institucije u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Nedavne zapljene cigareta pokazale su da duvanska mafija više ne kontroliše institucije u Crnoj Gori, poručio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

U nastavku akcije “Tranzit”, kako je jutros saopšteno, spriječeno je krijumčarenje 1.568 paketa cigareta u vrijednosti od oko 1,2 miliona EUR.

Adžić je na vanrednoj konferenciji za novinare kazao da država konačno ima snažne institucije, da je napravljena međuresorna saradnja i da ona daje rezultate.

“Mislim da u ovih mjesec pokazujemo spremnost, volju i snagu da se konačno razračunamo sa negativnostima koje su rušile imidž Crne Gore, ali i narušavale budžet”, kazao je Adžić.

Kako prenosi Portal RTCG, Adžić je ocijenio da je napravljen istorijski rezultat.

On se zahvalio, kako je kazao, časnim, odgovornim i hrabrim službenicima Uprave policije i Uprave prihoda i carina (UPC).

“Oni na najbolji način pokazuju kako se bori za Crnu Goru. Mi smo ovim zapljenama uspjeli da povećamo budžet Crne Gore i smanjimo sivo tržište”, kazao je Adžić.

On je poručio da niko neće moći da se bavi kriminalom, a da ne bude na udaru institucija koje sa bave borbom protiv kriminala i korupcije.

“Crna Gora možda ima manjinsku Vladu, ali ova Vlada zaista predstavlja većinsku volju građana koji žele pravdu, borbu protiv organizovanog kriminala korupcije i mi ćemo im te rezultate isporučiti”, istakao je Adžić.

Ključno je, kako je naveo, da iza institucija Crne Gore stoje međunarodni partneri koji im vjeruju i pružaju im podatke.

“Zbog toga Crna Gora ima svoju veliku šansu, i u narednom periodu očekujemo da ćemo imati još ovakvih efikasnih akcija i nadamo se da ćemo vrlo brzo biti spremni da se pridružimo najrazvijenijim zemljama Evrope”, zaključio je Adžić.

Direktor UPC Rade Milošević saopštio je da je za 40 dana Vlade zaplijenjeno 150 hiljada paketa cigareta.

Prema njegovim riječima, otkad postoji moderna Crna Gora i institucije, nikad tolika količina cigareta nije zaplijenjena.

„U drugom dijelu akcije “Tranzit” spriječeno je krijumčarenje još 1.568 paketa cigareta, u okviru duplih kontejnera, gdje je firma pokušala da obmane državu”, kazao je Milošević i naglasio da nijedna informacija o akciji nije “procurjela”.

Vrijednost oduzete robe na crnom tržištu, kako je rekao Milošević, kreće se oko 1,2 miliona, a po carinskim procedurama i propisima oko 1,5 miliona EUR.

“Pokrenuli smo, prvi put, akciju „Zaključavanje“ u Luci Bar, koja podrazumijeva zaključavanje svih kontejnera koji se nalaze u Slobodnoj zoni“, rekao je Milošević.

To, kako je naveo, znači da nijedna manipulacija ne može da se desi bez prethodne kontrole UPC, u saradnji sa Upravom policije, budući da se svako otvaranje kontejnera snima.

„Pretpostavka je da u Luci ima cigareta koje nigdje nijesu evidentirane, a u pitanju su cigarete koje nijesu mogli da maknu zbog naših aktivnosti”, kazao je Milošević.

