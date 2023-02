Abazović: Zakon o oduzimanju imovine efikasna podrška tužilaštvu

Podgorica, (MINA) – Zakon o porijeklu imovine kreiran je tako da bude efikasna podrška tužilaštvu u oduzimanju imovine stečene kriminalom, kazao je premijer Dritan Abazović i dodao da su postojeća zakonska rješenja potpuno neefikasna.

Abazović je na sjednici Skupštine, na kojoj se raspravlja o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, rekao da su se do sada oduzimali bezvrijedni satovi, manžetne, knjige, pokloni.

On je poručio da Vlada ostaje otvorena za sve kritike, sugestije i eventualne amandmane koji bi zakon učinili još boljim.

„Anti-mafija zakon je kreiran tako da bude efikasna podrška tužilaštvu u oduzimanju imovine stečene kriminalom, ili za koju ne postoji jasno porijeklo“, naveo je Abazović.

On je kazao da nije tačno da se zakonom zapravo legalizuje imovina određenih ljudi za koje postoje indicije da su se bavili kriminalnom djelatnošću.

„Sva ta priča da postoje funkcioneri iz prethodnog režima, ili biznisimeni, ili političari koji ovim zakonom nijesu obuhvaćeni, nije tačna“, istakao je Abazović.

On je rekao da tužilaštvo prema bilo kome od tih lica može da pokrene postupak.

Abazović je kazao da će te osobe morati da dokažu porijeklo imovine u građanskom postupku, prema zakonu koji, kako je naveo, nude kao model koji treba da pomogne tužilaštvu u Crnoj Gori.

„Mi trenutno nemamo ništa. Ako ne damo instrument, i dalje ćemo imati neefikasne zakone koji ne mogu da odgovore zahtjevima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije“, naglasio je Abazović.

Najveći novitet zakona je, kako je rekao, da neće biti potrebna pravosnažna presuda i da u građanskom postupku finansijska istraga može da se pokrene odmah.

Kako je kazao Abazović, stranka protiv koje se pokreće finansijska istraga je dužna da objasni porijeklo svoje imovine i ako ne može da objasni, ona će biti oduzeta nezavisno od ishoda krivičnog postupka.

„Sada je pitam kritičare, koje takođe cijenim i poštujem, ali ne poštujem da svoju političku ambiciju ostvaruju preko ovog zakona za koji postoji konsenzus kod svih građana Crne Gore, nezavisno od toga koja su politička opcija, kako to da prema nekim ljudima ovaj zakon ne može da se primijeni“, naveo je Abazović.

On je rekao da zakon može da se primijeni prema svim građanima u Crnoj Gori.

„Kada je u pitanju slučaj Svetozara Marovića, protiv njega može da se primijeni i zakon koji je aktuelan, jer on je već sam sebe deklarisao kao vođu organizovane kriminalne grupe“, kazao je Abazović.

On je upitao šta je poenta kritike zakona.

„Poenta je da nemamo ništa, kao i dosad, i da ti ljudi dobiju na vremenu da sami odrade neke radnje skrivanja svoje imovine, možda u narednih šest mjeseci ili godinu“, rekao je Abazović.

On je dodao da ne misli na ljude u parlamentu.

Cilj napada je, kako je rekao Abazović, da se zaštiti postojeći status kvo.

On je kazao da predloženo zakonsko rješenje nije savršeno.

„Nije, jer ne postoji savršeno zakonsko rješenje. Ako ne budemo imali anti-mafija zakon, ne možemo očekivati efikasnije oduzimanje imovine stečene kriminalom“, naveo je Abazović.

On smatra da su postojeća zakonska rješenja potpuno neefikasna.

„Ovo zakonsko rješenje će nam, prema našem skromnom sudu i procjenama, dati rezultate u prvoj godini primjene“, rekao je Abazović.

