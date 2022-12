Abazović: Izostala prava reakcija tužilaštva na dešavanja u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Prava reakcija tužilaštva, povodom izbornog procesa u Šavniku je izostala, ocijenio je premijer Dritan Abazović i dodao da je tužilaštvo trebalo drastičnije da kazni one koji sedmi put prekidaju glasanje u toj opštini.

Abazović je, na konferenciji za novinare, rekao da je Vladi od Opštinske izborne komisije Šavnik stigao pisani apel u kom se traži razmatranje mogućnosti Vlade, s obzirom na to da su građani u toj opštini čak sedam puta izlazili na birališta.

“Mislim da je izostala prava reakcija tužilaštva, zato što ne možemo da zabranimo ljudima da se izjašnjavaju. Ljudi koji su upisani u birački spisak ne mogu da se izbrišu iz spiska“, rekao je

Abazović.

On je kazao da je zakon jasan i da u momentu kada se uništi izborni materijal, prekida se glasanje.

„Tužilaštvo je trebalo da ima drastičnije kazne prema ljudima koji to urade”, naveo je Abazović.

On smatra da je potrebno promijeniti zakon.

“Od dana raspisivanja izbora, onaj koji promijeni boravište glasa u opštini u kojoj je ranije glasao”, rekao je Abazović i dodao bi to promijenilo situaciju.

Upitan da li je Vlada spremna da uvede prinudnu upravu u Glavni grad, Abazović je rekao da će, ako bude upućena takva inicijativa, Vlada morati da reaguje.

„Ukoliko bude postojala incijativa prema Vladi, a to bude zakonski potkrijepljeno, mi ćemo morati da reagujemo. Apel je da nas ne dovode u tu situaciju, želimo da se onako kako su građani odlučili konstituiše vlast“, rekao je Abazović.

On je kazao da ne žele da preuzimaju bilo čija ovlašćenja, ali da ne mogu dozvoliti da neko u beskraj koristi vakum što nema Ustavnog suda.

Upitan da li će Građanski pokret URA glasati za izmjene Zakona o predsjedniku ukoliko stigne negativno mišljenje Venecijanske komisije (VK), Abazović je rekao da njihov stav jednostavan – nakon izbora sudija Ustavnog sudija, spremni su na dogovor o datumu izbora.

„Kazao sam pojedinim diplomatskim kolegama – dajte neka Demokratska partija socijalista (DPS) izabere sudije ustavnog suda i riješena je dilema“, naveo je Abazović.

On je dodao da je „loptica kod DPS – hoće li ili neće da odblokiraju Ustavni sud“.

Kad je riječ o VK, Abazović je rekao da poštuje njihove mišljenje.

„Međutim, da li je nešto u skladu sa Ustavom Crne Gore, to može da odluči samo Ustavni sud. Tako je u suverenim državama. Očekujem da će mišljenje VK doći do 12. decembra“, kazao je Abazović.

Upitan šta ja naredni korak ako ne izglasaju sudije Ustavnog suda, da li je to izglasavanje Zakona o predsjednika i imenovanje lidera Demosa Miodraga Lekića za mandatara, Abazović je odgovorio da je to „vjerovatno“.

Komentarišući napad na direktora Uprave za izvršnje krivičnih sankcija, Predraga Spasojevića, Abazović je rekao da mu iskazuje podršku.

„Veliki napor pao je na leđa malog broja ljudi, a veliki broj ljudi čeka da oni naprave neku grešku, kako bi povratili svoje pozicije. To je složena situacija“, kazao je Abazovičć.

On je rekao da je informisan od sektora bezbjednosti da su identifikovane neke osobe koje se mogu dovesti u vezu sa napadom na kuću Spasojevića.

