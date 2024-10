Podignuta optužnica protiv Lazovića i Katnića

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je danas Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i nekadašnjeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića.

Iz SDT-a su saopštili da je optužnica protiv Lazovića podignuta za stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela zloupotreba službenog položaja i produžena krivična djela pranje novca i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Kako su naveli, protiv Katnića optužnica je podignuta za stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela zloupotreba službenog položaja i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz SDT-a su rekli da je optužnica podignuta jer je iz dokaza prikupljenih u izviđaju i istrazi utvrđeno da postoji osnovana sumnja da je Lazović 2020. godine u Crnoj Gori organizovao kriminalnu organizaciju, čiji su pripadnici postali Katnić, optuženi Petar Lazović, S.Č. i druge za sada nepoznate osobe.

„A koja je sarađivala sa kriminalnom organizacijom koju je organizovao R.Z. i imala za cilj vršenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja, i to nepreduzimanjem krivičnog gonjenja prema istaknutim članovima te i svoje kriminalne organizacije, a radi sticanja nezakonite dobiti i moći“, navodi se u saopštenju.

Iz SDT-a su kazali da je pri tome svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određen zadatak i ulogu.

Kako su rekli, djelovanje te kriminalne organizacije planirano je na duže vrijeme.

„I zasnivalo se na primjeni određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova, a postojao je uticaj dijela kriminalne organizacije na izvršnu vlast – Upravu policije Crne Gore i druge važne društvene činioce – SDT“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da iz dokaza prikupljenih u prethodnom postupku postoji osnovana sumnja da je Zoran Lazović, u decembru 2020. godine, u Podgorici, kao pomoćnik direktora Uprave policije za Sektor za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja pribavio korist Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, pripadnicima kriminalne organizacije R.Z.

„Na način što je na zahtjev R.Z, koji mu je prenio njegov sin Petar Lazović, obezbijedio da im se ukine zabrana ulaska u Crnu Goru i tako im pribavio korist u vidu prava da uđu i borave u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Iz SDT-a su podsjetili da je Belivuku i Miljkoviću to bilo zabranjeno, jer su predstavljali prijetnju po nacionalnu i unutrašnju bezbjednost.

„A što su V.B. i M.M. iskoristili, jer su tokom januara boravili u Crnoj Gori kod R.Z, ali i ostvarivali neposredan susret i ručak sa Z. L, koji je potom, zajedno sa okrivljenim M.K. a u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog djela, u javnim i medijskim nastupima obmanjivao javnost da su te osobe u Crnu Goru ušle na zahtjev policije Srbije i da su prema njima Uprava policije Crne Gore i on kao starješina preduzimali policijske mjere i radnje, u skladu sa zakonom“, kaže se u saopštenju.

Iz SDT-a su rekli da se sumnja da su Zoran Lazović i Katnić u decembru 2020. godine, u Podgorici, zajednički, protivpravnim iskorišćavanjem svojih službenih položaja i ovlašćenja i nevršenjem svojih službenih dužnostim, pribavili korist D.R, istaknutom članu kriminalne organizacije R.Z.

Oni su kazali da postoji osnovana sumnja i da je Zoran Lazović, od marta 2021. do marta ove godine, lažno prikazivao činjenice o porijeklu novca za koji je znao da je pribavljen kriminalnom djelatnošću.

Kako je saopšteno, on je kao javni i bivši javni funkcioner Agenciji za sprečavanje korupcije podnosio izvještaje u kojima je lažno prikazivao da je ostvarivao prihode od poljoprivrede u iznosima od po 2,5 hiljade EUR mjesečno.

„Iako nije vršio promet poljoprivrednih proizvoda i hrane, niti je u registar ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede upisan kao proizvođač poljoprivrednih proizvoda namijenjenih tržištu“, naveli su iz SDT-a.

Iz SDT-a su rekli da se osnovano sumnja da su okrivljeni Zoran Lazović i Katnić u aprilu ove godine, u kućama koje koriste, u B.P. i D. neovlašćeno držali vatreno oružje i municiju, za koje je im nije izdata odgovarajuća isprava o oružju.

„A okrivljeni Zoran Lazović i djelove oružja i municiju, čije držanje je građanima zabranjeno“, naveli su iz SDT-a.

Oni su kazali da je u optužnici predloženo da se okrivljenima produži pritvor.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS