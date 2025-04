MPCFL: Budućnost ubjedljiva, pobjede Petrovca, Dečića i Jedinstva

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti bili su ubjedljivi, a tri boda u 30. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) osvojili su i Petrovac, Dečić i Jedinstvo.

Budućnost je večeras na Gradskom stadionu savladao Arsenal 5:0 i upisao 22. pobjedu ove sezone.

Lidera šampionata do pobjede vodili su Lazar Mijović u 29, Ivan Bulatović u 56, Nedeljko Piščević u 63, Andrej Kostić u 88. i Ilija Serikov u prvom minutu sudijske nadoknade.

Drugoplasirani Petrovac je pred svojim navijačima savladao Sutjesku 1:0, a do 16. pobjede ove sezone došao je golom Savo Arambašić u 82. minutu.

Minimalnu pobjedu slavio je i Dečić, koji je u Tuzima pobijedio Bokelj 1:0.

Pobjedu, vrijednu tri boda, donio je Matija Božanović u 84. minutu.

Pred svojim navijačima slavilo je i Jedinstvo, koje je u Bijelom Polju savladalo Mornar 3:0.

Do devetog trijumfa bjelopoljski tim vodili su Žarko Korać, golovima u 44. i 65. i Armin Bošnjak, koji se upisao u strijlce u 51. minutu.

Bez pobjednika završen je duel Jezera i Otrant Olimpika, koji su u Beranama igrali 2:2.

Gosti su, golovima Matea Panadića u 7. i Halila Muharemovića u 46. minutu, poveli 2:0 i činilo se napravili veliki posao u borbi ua opstanak. Na 2:1 smanjo je Mihailo Perović u 74, a bod plavskom timu donio je Milivoje Raičević u 88. minutu.

Budućnost je vodeća na tabeli MPCFL sa 72 bodova i ima 17 više od drugoplasiranog Petrovca.

Sutjeska i Dečić osvojili su po 40, Arsenal je sakupio 38, a po bod manje Mornar i Bokelj, koji ima i utakmicu manje.

