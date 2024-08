Dukić svjetski juniorski prvak

Podgorica, (MINA) – Crnogorski kik-bokser Viktor Dukić osvojio je titulu juniorskog prvaka svijeta.

On je, na šampionatu u Budimpešti, u finalu kategorije preko 91 kilogram, disciplina lou kik, savladao Elaja Balćija iz Turske sa 3:0.

U polufinalu slavio je protiv Luke Zečića iz Hrvatske.

Crnogorska reprezentacija nastup je završila sa tri medalje. Bronzanim odličjima okitili su se Sultan Imeri (lou kik, -54 kg) i Jovan Lipovina (lou kik, -57 kg).

Crnu Goru su na prvenstvu svijeta predstavljali još Nikola Jovetić, Ishak Agović, Fariz Dacić, Ehad Dautović i Isah Tarhaniš.

Selektor Goran Radonjić kazao je da je ostvaren veliki uspjeh.

“Isplatilo se ono za šta smo se spremali tokom godine. Rezultat u Mađarskoj je potvrda dobrog rada u kontinuitetu. Dukić je dokazao da je najbolji junior u superteškoj kategoriji”, rekao je Radonjić.

On je rekao da je Dukić odradio je dobar meč u polufinalu, dok je u borbi za zlato bio odličan i dominatno stigao do pobjede.

Prema riječima Radonjića, veliki potencijal potvrdili su Sultan Imeri i Jovan Lipovina koji su osvojili bronze.

“Malo je falilo da osvojimo još nekoliko medalja, nijanse su odlučile. Veoma smo zadovoljni nastupom na Svjetskom prvenstvu”, kazao je radonjić.

Na šampionatu u Budimpešti učestvovalo je oko tri hiljade takmičara iz 65 zemalja.

