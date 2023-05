Vukšić: Donijeti zakon o porijeklu imovine

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori neophodno je hitno donijeti zakon o porijeklu imovine, kazao je nosilac liste „Narodne koalicije – složno i tačka“, Dejan Vukšić.

Vukšić je, predstavljajući prioritete koalicije, kazao da su građani uskraćeni da prate javna suđenja, kao što je suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda, iz razloga jer je sudnica premala.

On je upitao zar Crna Gora danas nema jednu sudnicu koja bi osim učesnika postupka mogla primiti i novinare.

Vukšić je kazao da problemi te prirode ne smiju postojati u 21. vijeku.

“Zato ćemo osim predviđenih sredstava iskoristiti i nezakonito stečenu imovinu mnogih kako bi opremili naše sudove i tužilaštva i stvorili uslove za efikasan rad, čime kao prioritet ističemo i hitno donošenje Zakona o porijeklu imovine“, poručio je Vukšić.

Predsjednik Prave Crne Gore i kandidat za poslanika Narodne koalicije Marko Milačić kazao je da će ta koalicija zahtijevati ograničavanje radnog vremena subotom, do 14 sati, kako bi roditelji više vremena posvetili djeci i porodici, uz trenutnu neradnu nedjelju.

On je najavio da će Narodna koalicija ukinuti porez na dodatu vrijednost (PDV) na svu hranu za odojčad kroz predlog izmjena Zakona o PDV-u.

Milačić je rekao da će Narodna koalicija omogućiti finansiranje cjelokupnog procesa vantjelesne oplodnje.

On je naveo da će Narodna koalicija uvesti mjesečne naknade za samohrane roditelje: samohrani roditelj sa jednim djetetom – 100 EUR, dvoje djece – 130 EUR, troje i više djece – 150 EUR.

Milačić je rekao da je kao poslanik već predao taj predlog u skupštinsku proceduru, ali da njegove kolege poslanici nijesu glasali za to “iz nekih njima znanih, a nama neznanih razloga”.

“Mi ćemo ovaj predlog opet predati u proceduru, jer smatramo da samohrani roditelji zaslužuju bolji položaj u društvu”, najavio je Milačić.

On je rekao da će se Narodna koalicija zalagati za pooštravanje kaznene politike za povratnike u vršenju nasilja u porodici.

Milačić je kazao da će Narodna koalicija predati u proceduru zakon o ograničavanju cijene stanarine.

“Vidimo šta se dešava sa stanarinama, cijene skaču u nebo. Podstanari to više ne mogu da izdrže. Moramo se pod hitno pozabaviti ovim stvarima”, rekao je Milačić.

Predsjednik Slobodne Crne Gore i kandidat za poslanika Narodne koalicije Vladislav Dajković kazao je da je jedan od njihovih ključnih prioriteta otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje.

“Srbi su 30 godina bili diskriminisani po raznim pitanjima, a naročito po pitanju zapošljavanja u javnoj upravi. Narodna koalicija će se boriti i stvarati uslove da i Srbi rade“, kazao je Dajković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS