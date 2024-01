Vujović: Opozicija da traži hitnu smjenu Mandića

Podgorica, (MINA) – Opozicija treba da traži hitnu smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, poručio je generalni sekretar Socijaldemokratske partije (SDP) Ivan Vujović.

Iz Demokratske partije socijalista ranije su kazali da će ta stranka podnijeti inicijativu za smjenu Mandića kada procijeni da postoji šansa za njenu realizaciju.

Vujović je na društvenoj mreži X naveo da opozicija nema šta da čeka, već da treba da traži hitnu smjenu Mandića.

Prema njegovim riječima, brukanje države, Skupštine, Ustava, zakona i ruganje načelu sekularnosti na dočeku mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija nameće hitnu akciju.

“Parlamentarnu većinu testirati da li je za Mandića, ili dostojanstvo države. Jedno s drugim ne ide. Bez čekanja”, poručio je Vujović.

