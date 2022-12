Sjutra ponavljanje glasanja na dva biračka mjesta u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Na dva biračka mjesta u Šavniku sjutra će deveti put biti održano glasanje, a pravo glasa ima 541 birač.

Lokalni izbori biće ponovljeni na biračkom mjestu u zgradi Opštine Šavnik, gdje pravo glasa imaju 483 birača, i u selu Kruševice, gdje glasa 58 birača.

Na tim biračkim mjestima je u prethodnih osam izbornih ciklusa prekinuto glasanje, nakon što pojedini članovi biračkih odbora nijesu omogućili glasačima da ostvare biračko pravo.

Biračka mjesta biće otvorena u sedam, a zatvorena u 20 sati.

Pljevaljsko Osnovno državno tuzilaštvo (ODT) podnijelo je Osnovnom sudu na Žabljaku četiri optužna predloga protiv sedam osoba zbog sprečavanja glasanja tokom lokalnih izbora u Šavniku.

Iz pljevaljskog ODT-a su kazali da su optužni predlozi podnijeti protiv M.V, I.Ć, R.J, V.A i N.J. zbog krivičnog djela povreda prava glasanja i protiv Ž.P. i M.B. zbog krivičnih djela uništavanje dokumenata o glasanju i sprečavanje održavanja glasanja.

Demokratska partija socijalista (DPS) Šavnik danas je pozvala Demokratsku Crnu Goru da prekine ćutnju, kao i da apeluje na svoje koalicione partnere da ne ponavljaju, kako je saopšteno, nove destrukcije na ponovljenim izborima u Šavniku.

“Lakrdija, bezakonje, nemoć i blamaža države oličeni u lokalnim izborima u Šavniku sjutra imaju priliku da budu okončani”, rekli su iz DPS-a Šavnik.

