Krstovići ponovo oslobođeni optužbe za šverc kokaina

Podgorica, (MINA) – Budimir i Marina Krstović danas su, u ponovljenom suđenju pred Višim sudom u Podgorici, oslobođeni optužbe za šverc 1,2 tone kokaina.

Apelacioni sud je ranije ukinuo oslobađajuću presudu Višeg suda i proces vratio na ponovno suđenje.

Krstovići su oslobođeni optužbe da su, kao saizvršioci, izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Oni su uhapšeni u avgustu 2021. godine, nakon što je policija u njihovom magacinu, u zetskom selu Mojanovići, pronašla 1,2 tone kokaina.

Krstovići su pred istražnim organima negirali navode optužnice, tvrdeći da nemaju ništa sa pronađenom drogom.

