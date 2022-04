DF: Blaćenjem Srbije Đukanović demonstrira nemoć

Podgorica, (MINA) – Blaćenjem Srbije odlazeći predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) i države Milo Đukanović demonstrira nemoć koju mu ne može nadomjestiti ni manjinska vlada u najavi, saopštili su iz Demokratskog fronta (DF).

Đukanović je danas na pitanje novinara da li zabrinjava naoružavanje Vojske Srbije, kazao da naoružavanje uvijek zabrinjava.

“Dodatan rizik predstavlja naoružavanje na Balkanu. Generalno nas to brine, a u ovom slučaju riječ je o produženoj tendenciji naoružavanja Srbije iz zemalja koje su ne samo konkurenti, već u neprijatelji NATO zemalja”, rekao je Đukanović.

Kako se navodi u reagovanju DF-a, da je Crna Gora pravna i uređena država, Đukanović i članovi prve familije, odavno bi bili pod nezavisnom tužilačkom istragom, a imovina zamrznuta, ili preusmjerena na oporavak privrede ili naoružanje vojske

“Blaćenjem Srbije odlazeći predsjednik DPS i države demonstrira nemoć koju mu ne može nadomjestiti ni manjinska vlada u najavi”, kaže se u saopštenju.

Iz DF-a su rekli da su od Đukanovića, kao nekog ko je mrzio šah zbog šahovnice, predlagao rješenje kosovskog pitanja po kratkom postupku, obezbjeđivao gorivo za tenkove Republike Srpske, očekivali da da se “po starom dobrom običaju preznojava i pravi gestikulacije nosem kao Pablo Eskobar”.

“Ali očigledno da je u međuvremenu vježbao i ipak odlučio da svoju karijeru završi kako je i počeo: na srpskom pitanju”, dodaje se u saopštenju.

Iz DF-a su rekli da kad bude (Đukanović) krenuo u šumu da brani Crnu Goru, uvjereni su da ga neće tražiti srpski avioni i helikopteri.

“Možda samo onaj za zaprašivanje komaraca u hangarima Ministarstva unutrašnjih poslova, ako uopšte bude mogao da se upali”, kazali su iz DF-a.

