Abazović: Odluka Vraneša dio predizborne kampanje

Podgorica, (MINA) – Odluka predsjednika Opštine Pljevlja Daria Vraneša o isticanju srpskih trobojki na gradskim preduzećima dio je predizborne kampanje, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

Mediji su danas prenijeli da je Vraneš naložio da se na svakom gradskom preduzeću u Pljevljima istakne srpska trobojka.

„Izbori, grafiti, zastave… Kad sam govorio da nije toliko pametno vanustavno ići na izbore, ljudi su imali suprotna mišljenja, sada neka se suzdrže. Naravno da je to dio kampanje“, kazao je Abazović.

On je, odgovarajući na pitanja novinara nakon prezentacije svemirskog projekta “Luča”, rekao da se svaki put isto dešava kad su izbori.

„Volio bih da vidim nekoga da neku drugu metodologiju uvede. Odlična atmosfera bila u prvom i drugu krugu predsjedničkih izbora, očekujem da u tom duhu prođu i ovi izbori“, dodao je Abazović.

On je, komentarišući ponovni izbor Borisa Raonića na funkciju direktora Javnog servisa, rekao da Vlada nije nadležna za rad Savjeta Radio-televizie Crne Gore.

„Svi traže nezavisnost i onda kad neko želi da adresira odgovornost, onda se sklanjaju. Nadležni neka rade svoj posao“, kazao je Abazović.

On je rekao da se mora unapređivati položaj medijske zajednice i dodao da očekuje da budući saziv parlamenta ima jasnija rješenja.

Upitan da li je na konvenciji „Hrabro se broji“, čiji je dio i njegov Građanski pokret URA, na Cetinju, bilo bezbjednosno-interesantnih lica, Abazović je rekao da su sve njihove konvencije otvorene za javnost.

„Ne pada nam na pamet da ljude legitimišemo, ko je došao i s kojim pobudama, ne znam. Mogu da kažem da smo u vrhu tužilaštva i sudske vlasti imali ljude iz kavačkog klana, pa se niko nije pitao kako je neko šef, kako neko donosi presude, a na čelu je kavačkog klana“, rekao je Abazović.

On je kazao da ima informaciju da su na konvenciji bila bezbjednosno-interesantna lica.

„Imamo ljude koji sve identifukuju. Mi putujemo kao karavan u svaki grad, ako je neko bezbjednosno-interesantno lice, ne znači da ima ograničenja u kretanjima, pa ni prisustvo na političikm skupovima“, rekao je Abazović.

Komentarišući navode nekih nevladinih organizacija (NVO) da on i ministri na njihove dobronamjerne kritike odgovaraju neprimjerenim komentrima i uvredama, Abzović je rekao da podržava NVO sektor “u dobronamjernim i zlonamjernim kritikama”.

„Ne podržavam NVO sektor kada radi političku kampanju lažima i podvalama“, rekao je Abazović.

On je kazao da je tu da građanima kaže istinu o svakoj mogućoj situaciji i najavio da će istinu za neke ljude reći poslije 11. juna.

„Ne kažem da je besprekorno, otvorili smo sjednice Vlade za javnost, dali smo da se sve stavlja na sajt, trošimo ogromnu administraciju za slanje dopisa“, rekao je Abazović.

On je pozvao MANS i sve druge NVO da delegiraju predstavnika u njegovom kabinetu, i da pogledaju svaki papir koji nije označen oznakom tajnosti.

„Neka mi ne pominju Agenciju za sprečavanje korupcije (ASK), ne mislim da radi dobro. Neka mi ne pominju organe koji nijesu u našoj nadležnosti“, kazao je Abazović.

On je rekao da ne dozvoljava da ljudi lažu i manipulišu i da ne može neko da se sakrije iza tog „ja sam civilni sektor, tužilac, sudija, policajac i sad mogu dradim šta hoću“.

„Ako je tako – onda trpite kritike“, poručio je Abazović.

