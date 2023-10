Abazović na sastanku ministara vanjskih poslova u okviru Berlinskog procesa u Tirani

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović i rukovodilac rada Ministarstva vanjskih poslova boraviće danas u Tirani gdje se održava sastanak ministara vanjskih poslova u okviru Berlinskog procesa.

Iz Abazovićevog kabineta rekli su da on na sastanku učestvuje na poziv ministra za Evropu i vanjske poslove Albanije Iglija Hasanija.

„Teme sastanka odnosiće se na aktuelnu geopolitičku situaciju, bezbjednost regiona, važnost regionalne saradnje, evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, kao i rezutate zemalja regionu u odnosu na tri potpisana sporazuma na prošlogodišnjem Samitu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sastanak ministara vanjskih poslova u Tirani prilika da se razmotri nedvosmislena opredijeljenost za nastavak puta ka članstvu u Evropsku uniju (EU).

Osim toga, govoriće se o regionu i šire u kontekstu aktuelne geopolitičke situacije, i jačanju otpornosti izazovima regiona i projektovanju zajedničke budućnosti.

„Na sastanku će se govoriti o aktivnostima u finalnoj fazi Zajedničkog regionainog tržišta, koje predstavija kamen temeljac u približavanju unutrašnjem tržištu EU i kompletiranju procesa pristupanja zajednici“, kaže se u saopštenju.

Najavljene su diskusije na temu ekonomske regionalne integracije, povezanosti i uspostavijanja direktnih kontakata među ljudima.

U kontekstu ekonomske konvergencije između EU i država Zapadnog Balkana, razgovaraće se o instrumentima za ubrzani proces ekonomskog razvoja.

Iz kabineta Abazovića kazali su da je njegovo učešće na sastanku prilika da se još jednom potvrdi važnost inicijative kao mehanizma koji omogućava postepeno ubrzavanje integracionog procesa i uvođenje regiona na evropsko tržište rada, trgovinske razmjene bez barijera, usluga kapitala kroz potpisane sporazume, kao i one čije potpisivanje tek treba da predstoji.

Učešće crnogorske delegacije, kako se dodaje, predstavljaće još jednu u nizu potvrda čvrste opredijeljenosti države za stvaranje uslova i razvoj saradnje u regionu i šire.

To je, kako se navodi, dodatno potvrđeno aktivnim učešćem u brojnim regionalnim inicijativama, a u ciļu jačanja dobrosusjedskih odnosa, bolje ekonomske integracije i infrastrukturne povezanosti.

Podsjeća se da je Berlinski proces regionalna inicijativa koju je pokrenula Savezna Republka Njemačka 2014. godine, s ciljem ubrzanja evropskih integracija država Zapadnog Balkana, ekonomskog intrastrukturnog razvoja, i unapređenja regionalne saradnje, kroz poboljšanje bilateralnih odnosa i rješavanje unutrašnjih pitanja.

