U petak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Španskih Boraca prema groblju, Draževina i dio Bera

-u terminu od 8:30 do 11:30 sati: naselje od Gorice prema Maslinama (uz magistralu), dio Zagoriča uz prugu kod Zlatičke šume i vodovod Zagorič (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 11:30 do 13 sati: dio Doljana – ul. Mosorska, Kučki put, dio Murtovine – preko puta trim staze na Zlatici i prema Kučkom putu i dio Zlatice – dio stare Zlatice, oko stadiona Koma, oko škole, oko stovarišta, oko Volija i iza i naspram benzinske pumpe (moguća kratkotrajna isključenja)

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunice, dio Novog Sela, Danilovgrad dio Suka

Nikšić

– u terminu od 08 do 15:00 sati: Dio Žirovnice, ul. Buda Tomovića, dio ul. Vuka Karadžića, Naselje Trudbenik, Trepča, Kuside, Stari-Dvori i Bukovik

-u terminu od 09 do 12 sati: Bršno, Ozrinići, Gračanica (Romsko naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, dio naselja Buda Tomovića (Janjušević), Metalik Miljanić

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Seoca

Bar

– u terminu od 7:30 do 14:30 sati: Dio podrošača na području Marin Ploče

– u terminu od 7:30 do 15 sati:Potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha),Dio potrošača u Dubravi (Ravanj)

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: Sasovići, Presjeka, Nogulovići, Nakićenović, Avramović, Kućansko polje, Opačica, Marići, Etno Selo Sasovići

– u terminu od 9 do 13 sati: Šćepoševići

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Tršnjevoa,

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde, Zagorje, Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati dio sela Tršnejvo.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati:Godijevo-Pepeljci

– u terminu od 9 do 16 sati:Rakonje,Čokrlije,Livadice,Poda,Rasovo – Rastoka

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica,Bare Kraljske.

-u terminu od 8 do 15 sati:Drndari

-u terminu od 9:00 do 15 sati:Velje Duboko

Mojkovac

– u terminu od 9 do 12 sati: Krstac-Šundek

– u terminu od 9 do 15 sati: Dobrilovina

– u terminu od 10:00 do 15 sati: Crvena lokva – Stup

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Dosuđe

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Pepiće

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak i Male Krće

Rožaje

– u terminu od 9 do 14 i 30 sati: Jablanica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS