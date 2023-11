U petak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Farmaci oko Škole, dio Lekića uz Moraču

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo i Studeno (kratkotrajana isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pištet, Sige

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ul. Gračanička, Ul. Školska, Bulevar 13. Jul, Ul. Stubička, Šljunkara, dio Kličeva, Muževice, Goslić

Plužine

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići, Carina, Šćepan Polje, Brijeg, Paklice, Tara Grab, Žeično, Babići, Šarići, Barni Do

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dubljevići, Mratinje

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ada iza mosta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Pinješ ispod vojnih zgrada kod Novovića

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Nikezići, Pelinkovići, Gorana 1, Gorana 2, Metanovići., Gluhog do , Runje (Ostros)., potrošači u blizini marketa “Femić” na skretanju prema Starom Baru.

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Podi- Topovi, Jačeglav, Rebra, Dom Starih

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Sveta Vrača

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Širovnik, Repetitor RDC

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kruševo

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Babino

Andrijevica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: selo Gornje Luge

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio sela Božiće

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Besnik, selo Halilovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Drndari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Uljari, Mujića Rečine

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velje Duboko

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Mojkovac, Traforeon ‘Kula 2’

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Lješnica, Zaton

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rakonje, Žurena, Barice, Tomaševo, Dupljaci, Ravna rijeka

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

