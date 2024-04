U petak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, Dajbaba, Gornja Vrbica, Bezjovo, ulica Rusa Radulovića, Kragujevačka, dio ul. Kosmajske i Vinograd, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

– u terminu od 8:30 do 13 sati: zgrade na uglu ulica Svetoza Markovića i Vasa Raičkovića

– u terminu od 8:30 do 9:00 sati: dio uz Nikšićku magistralu (7. avgust, Voli Trade, benzinska pumpa Dak Petrol, Algoritam, Kroling), Komanski Most, Lužnica i dio Livada Bandića (moguća kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 10:30 do 11:00 sati: prve zgrade do Vezirovog mosta, naselje oko ambasade Rusije, kasarna u Zagoriču, MUP u Zagoriču i naselje ispred njega, pošta u Zagoriču i naselje oko nje i Ul. IX crnogorske brigade i njene sporedne ulice (moguća isključenja)

-u terminu od 11:00 do 11:30 sati: zgrade kod Ruskog konzulata, bivše Pazarište, Siti Kej i dio iza njega, dio između Morače i puta za Spuž, naselje oko Ars Medike, dio Momišića kod ambasade Ukrajine i Malo brdo (moguća isključenja)

– u terminu od 11:30 do 12 sati: dio Momišića od Vezirovog mosta prema Paladi (uz obalu) i hemijska čistiona i objekti iza nje u ul. Vaka Đurovića (moguća isključenja)

– u terminu od 13 do 14 sati: zgrada pored hotela Hilton, zgrada na uglu ulica Slobode i Vuka Karadžića, dio ul. Marka Miljanova, ul. Novaka Miloševa i dio ul. IV proleterske (moguća kratkotrajan isključenja)

-u terminu od 8:30 do 14 sati: kvart između ulica Hercegovačke, Balšića, Miljana Vukova i Marka Miljanova

– u terminu od 9 do 22 sata: poslednja faza Central Pointa

Zeta

u terminu od 09 do 15 sati:Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunice, dio Suka

Cetinje

– u terminu od 10 do 12 sati: Cetinjske Pumpe (Podgor i Višnjica), Cetinjske Pumpe (Sjenokos), Građani, Podgor i Višnjica (naizmjenična isključenja u najavljenom periodu)

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobotovo Groblje, Bukovik

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Seoca,Gornja Brezna

Budva

– u terminu od 08 do 12 sati:

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Doma Zdravlja, dio objekata kod Dom Zdravlja, O.Š. “Maršal Tito”, dio naselja Meraja iza škole

Bar

u terminu od 7:30 do 15 sati: Dio potrošača na području Veljeg Sela dio potrošača u Barskom polju, potrošači pod Volujicom i radio difuzni centar “Volujica”,Potrošači u centru Bara u blizini TehnoPlus-a i restorana “Mornar”

u terminu od 09 do 18 sati: Gola Glava, Bijelo Brdo, Bijeli Kamen, Oćas

u terminu od 12 do 13 sati: Pod Glavicom, Marin Ploča, Oćas, Bijeli Kamen, Bijelo Brdo, Nišice, Ruža Vjetrova, Ponta, Dubrava, Gola Glava, Utjeha, Tropikana, Petovića zabio, Možura, Paljuškovo, Belveder

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: dio potrošača u Risnu u blizini škole, dio potrošača u Kavač Kuli

– u terminu od 9:00 do 13 sati: centar naselja Prčanj

Tivat

– u terminu od 08 do 09 sati:dio potrošača u naselju Radovići

– u terminu od 09:00 do 10 sati: dio potrošača u ulici Bogišići II

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela Poda i Sućeska-Opština Andrijevica

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Goražde, Dio sela Mašte Selo Veliđe-Opština Berane

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati:Đalovići

– u terminu od 09 do 17 sati: Rasovo – Rastoka,Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

– u terminu od 09 do 16 sati: Unevina, Ostrelj,Nikoljac,Jablanovo,Lješnica,Čokrlije

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje Izlasci

– u terminu od 08 do 15 sati: Dragovića polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Dobrilovina Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero

– u terminu od 10 do 15 sati: Crvena lokva – Stup, Slatina

– u terminu od 09 do 12 sati: Krstac-Šundek

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Dosuđe-Opština Gusinje

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Radmanci, dio sela Vrbica

Plav

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Lovnica

Žabljak

– u terminu od 09 do 14 sati: Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

