U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 24. juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Tuzi

-u terminu od 17:00 do 18:00 sati: Područje Tuza – centar Tuza, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke Gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Ljuljanovići, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj, Ljuljanovići, područje Hota, Vuksanlekića, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum, Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne i Dubrave

Podgorica

-u terminu od 6:00 do 17:00 sati: dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio Kraljevačke ulice na Starom Aerodromu

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: nekadašnji vojni magacin u ulici V proleterske brigade uz prugu

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ulica Dalmatinske i 18. jula, dio Momišića – dio ulica: Fruškogorske, Belvederske, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina, dio Gornjih Vranića – ulica Đura Čagorovića, dio ulica: Vlada Ćetkovića, Nove Dalmatinske, Slovačke, naselje u blizini nekadašnjih nikšićkih i cetinjskih semafora, Bukumirsko jezero

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bregovi Mijovića, Donji i Gornji Crnci, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Seoca, Radovče, Osredina, Ćelija Piperska, Ivanj Uba, Jablan, Dolovi Kovački, Oraovica

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Bata, Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Brankov Krš, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac, Kobilji Do, Vulaši, Velestovo, Bajramovica i Markovina

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Zagrablje

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mratinje selo, Repetitor T-mobile

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oštrovac, Bršno

-u terminu od 9:00 do 12:30 sati: dio Straševine, Pekara (Uniprom), Benzinska pumpa Nikšić 3, dio Kličeva , Mesna Industrija Goranović,Tei Mont, Novi Monte-živ, Žitan Petrol – Brlja, Agromont, Atlas Montenegro, Vrtac, Široka Ulica, Broćanac , Riđani, Kuside Vojska, Stari Dvori (Stuba), Most Na Moštanici, dio Kočana, Vitalac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ul. Hercegovački put, Ul. Obalska, Ul. Jezerska, Vukov Most, dio Kočana i Kapinog Polja

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio grada preko puta zgrade CEDIS-a u ulici Majke Tereze

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio sela Limljani

Kotor

-u termiu od 8:00 do 14:00 sati: naselje oko stare fabrike Ljekobilje i dio Bujevine, povremeni prekidi u periodu izvođenja radova

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Pobrsijevići, Stevanovac, Lepenac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Mujića Rečine

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Tunel ‘Klisura’, Bazna stanica, Žičara, Ski centar 1600, repetitor ‘Zekova glava’

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Suva gora

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Rodijelja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Jabučina, Nedakusi-Šurevice, Džafića brdo, Ujniče, Lijeska, Čokrlije, Kanje, Ograde, Laloho, Ostrelj

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

-u terminu od 14:30 do 19:00 sati: Nedakusi

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: kompletno područje opštine Rožaje

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori, Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik,Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Šekular, dio sela Šekular

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Planinski katun Jelovica(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Jelovica 1 i TS 10/0,4kV Jelovica 2

-u terminu od 8:00 do 19:00 sati: Tržni centar Kips- Polimka-Opština Berane(jedan potrošač)-Kratkotrajna isključenja Dv 10 kV ŠIP Polimlje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

