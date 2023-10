WABA – Budućnost ubjedljiva u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su danas u gostima ekipu Nikšića 112:53, u utakmici trećeg kola WABA lige.

To je treći trijumf podgoričkog tima ove sezone, nakon što je slavio protiv Montane u gostima i Sloge pred svojim navijačima.

Nikšić je i poslije trećeg kola bez pobjede, a u prva dva kola izgubio je od Sloge iz Požege i Duge u Šapcu.

U pobjedničkom timu, u kojem je sedam igračica bilo dvocifreno, najefikasnija je bila Jelena Bulajić sa 16, dok je Atina Radević ubacila poen manje.

Po 13 koševa dodale su Anastasija Drobnjak, Zorana Radonjić i Lana Vukčević, koja je imala i 13 skokova.

U nikšićkoj ekipi Zoja Čanović i Anastasija Begović postigle su po 13 koševa.

Budućnost Bemaks će u narednom kolu biti gost Duge u Šapcu, a Nikšić ekipi Banovića.

