Vuković na EP u Istanbulu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković učestvovaće na Evropskom prvenstvu u dvorani, koje će od 2. do 5. marta biti održano u Istanbulu, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Vuković, koja će nastupiti u skoku u vis, biće jedina predstavnica Crne Gore na tom šampionatu.

Najavljeno je učešće 592 atletičara iz 47 država.

Vuković će, prema satnici šampionata, nastupiti prvog dana takmičenja – 2. marta u valifikacijama, koje su zakazane za 19 sati i pet minuta.

Finale je na programu 5. marta, u deset sati i 20 minuta.

U skok u vis prijavljeno je 18 takmičarki sa ispunjenim normama Evropske atletske federacije.

Sa Marijom Vuković na šampionatu biće i njen trener, Grkinja Joana Simou.

“Kao gost Evropske atletske federacije takmičenju u Istanbulu prisustvovaće predsjednik Atletskog saveza Milorad Vuletić”, piše u saopštenju te asocijacije.

