Veliki preokret protiv Francuske za polovičan učinak nakon prvog dana EP

Linjano, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore ostvarila je polovičan učinak, pobjedu i poraz, prvog takmičarskog dana Evropskog prvenstva – B divizije u Linjanu.

Crnogorski golbalistii takmičenje u B grupi počeli su porazom od Švedske 7:3.

Izabranici selektora Nikole Čurovića u tom meču nijesu opravdali očekivanja, a iznenađujućeg poraza koštalo je ih slabije izdanje u napadu, sa svega tri postignuta gola.

Podbacili su i u odbrani, pa je nekoliko tehničkih grešaka i nerealizovani penal kod rezultata 3:1 omogućio rivalu da se odvoji (5:1, 7:2) i prednost sačuva do kraja.

Dvostruki strijelac za Crnu Goru bio je Nikola Nikolić, dok se jednom upisao Marko Nikolić.

Utisak su donekle popravili teškom pobjedom protiv Francuske, nakon velikog preokreta u finišu, rezultatom 6:4.

Iskusni sastav dugo je odolijevao i bio na pragu prvog trijumfa, dva minuta prije kraja vodio je 4:2.

Veliki preokret režirao je kapiten Marko Nikolić sa tri vezana gola za prvo vođstvo – 5:4.

Sve dieleme riješio je Nikola Nikolić u posljednjem minutu.

Stariji od braće Nikolić meč je završio sa tri gola, Nikola Nikolić postigao je dva, a jedan Miloš Ranitović.

Prvu pobjedu u B grupi ostvarila je Poljska, koja je u drugom kolu slavila protiv Belgije 12:7.

Belgija je na startu remizirala sa Francuskom 7:7.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, crnogorsku selekciju očekuju dueli sa Belgijom (11.45) i Poljskom (16.45).

U A grupi, Grčka je maksimalna nakon prvog takmičarskog dana – slavila je protiv Danske 10:2 i Španije 13:3.

Španija je šampionat otvorila pobjedom protiv Italije 10:8, dok je domaćin izgubio i od Portugala 8:4.

Po četiri najbolje selekcije iz obje grupe izboriće plasman u četvrtfinale, a u A diviziji naredne godine takmičiće se tri najbolje sa šampionata u Linjanu.

