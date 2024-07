Vaterpolisti startovali porazom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je na startu olimpijskog turnira u Parizu.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića poraženi su danas u prvom kolu A grupe od Hrvatske 11:8 (3:1, 2:4, 3:1 i 3:2).

Hrvatska je pitanje pobjednika riješila serijom od četiri vezana pogotka, sa kraja treće i početkom posljednje četvrtine, za vođstvo od 10:6.

Slabije drugo poluvrijeme, loša igra sa igračen više i svega dva postignuta gola iz deset pokušaja koštali su crnogorsku selekciju povoljnijeg rezultata.

Hrvatska je povela na startu 2:0, a prednost od dva gola imala je i nakon prve četvrtine (3:1).

Vodila je i 4:2, ali je Crna Gora sa dva vezana pogotka izjednačila na 4:4.

Neriješeno je bilo i na polovini meča (5:5), a poslednji put sredinom treće četvrtine (6:6) nakon čega je uslijedila serija koja je i odlučila pobjednika.

U crnogorskoj selekciji, na čijem se golu istakao Dejan Lazović sa deset odbrana, najefikasniji je bio Bogdan Đurđić sa tri, Vlado Popadić postigao je dva, a po gol Stefan Vidović, Đuro Radović i Vladan Spaić.

U hrvatskoj selekciji najbolji je bio Loren Fatović sa tri, po dva postigli su Luka Bukić, Marko Žuvela i Rino Burić, a po gol Maro Joković i Konnstantin Harkov.

U narednom kolu, u utorak, Crna Gora igraće sa Grčkom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS