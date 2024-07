Ubjedljiv poraz Dečića

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića poraženi su večeras u Osvestriju od velškog TNS-a 3:0, u prvoj utakmici prve runde kvalifikacija za Ligu šampiona.

Domaćin je do pobjede na stadionu Park hol došao golovima Breda Janga u 4. i 28. i Danija Dejvisa

u 39. minutu.

Revanš je narednog utorka u Podgorici.

Bolji iz duela Dečića i TNS-a, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv mađarskog Ferencvaroša.

Slabiji sastav takmičenje će nastaviti u Ligi konferencija protiv poraženog iz duela bugarskog Ludogoreca i Dinamo Batumija iz Gruzije.

