SC Derbi i Podgorica Bemaks u juniorskoj ABA ligi

Podgorica, (MINA) – Crnogorsku košarku u juniorskoj ABA ligi naredne sezone predstavljaće SC Derbi i Podgorica Bemaks, objavljeno je na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Nova sezona juniorske lige, koja okuplja igrače do 19 godina, počeće 22. novembra.

Učestvovaće 16 timova, podijeljenih u četiri grupe.

SC Derbi igraće u B grupi sa Dubaijem, FMP-om i Partizanom, dok će rivali Podgorice u grupi D biti Cibona, Crvena zvezda i Široki.

GrupU A čine Mega, Cedevita junior, Krka i Borac iz Čačka, dok su u grupi C Zadar, Igokea, Spartak i Cedevita-Olimpija.

Turniri će biti odigrani od 22. do 24. novembra u Beogradu i Laktašima.

SC Derbi će igrati u Beogradu, a Podgorica u Laktašima.

Pobjednici grupa izboriće plasman u polufinale.

SC Derbi je igrao u finalu 2021. i 2023. godine.

