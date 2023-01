Sabaljenka osvojila trofej u Melburnu

Podgorica, (MINA) – Bjeloruska teniserka Arina Sabaljenka pobjednica je Australijan opena.

Ona je danas u Melburnu, u finalnom meču, pobijedila Kazahstanku Elenu Ribakinu 2:1, po setovima 4:6, 6:3 i 6:4.

Do prvog grend slem trofeja došla je nakon dva sata i 28 minuta igre u finalu.

Ribakina je plasmanom u finale ostvarila najbolji rezultat na Australijan openu.

Prošle godine osvojila je trofej na Vimbldonu.

Za trofej u konkurenciji tenisera sjutra će igrati

Novak Đoković i Stefanos Cicipas.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS