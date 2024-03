Radunović u finalu, Đinović i Lekić izborili polufinale

Podgorica, (MINA) – Tamara Radunović plasirala se u finale, dok su nastup u polufinalu međunarodnog bokserskog turnira Beogradski pobjednik danas izborili Tomislav Đinović i Nikola Lekić.

Đinović i Milić plasmanom u polufinale osigurali su bronzane medalje.

Radunović, bronzana sa prvenstva Evrope u Budvi, savladala je u polufinalnoj borbi kategorije do 66 kilograma Angelinu Savlakovič iz Rusije.

Njena naredna protivnica Rikol Maels iz Francuske.

Radunović se poslije više od godinu i po vratila u ring, a posljednje meceve odradila je u novembru 2022. godine na prvenstvu Evrope.

Veliki trijumf upisao je i Đinović, u kategoriji do 60 kilograma, a nastup u polufinalu izborio je pobjedom protiv Stefana Camovića iz Srbije.

Đinovića, koji je u osmini finala eliminisao Mađara Krizita Kovača, u polufinalu čeka Artur Gararian iz Jermenije.

Lekić je u kategoriji do 92 kilograma do medalje došao pobjedom protiv Hrvata Gregorija Vrnoge.

U polufinalu čeka ga Rus Ramazan Dadajev.

U četvrtfinalnim bporbama eliminisani su Dilan Prasovic (preko 92) i Dimitrije Milić (preko 92).

Za plasman u finale sjutra će se boriti i

Stefan Savković i Nina Radenović.

Savkoviću će rival u polufinalu kategorije do 71 kilogram biti Sabarzahan Akalikov iz Kazakstana, dok će se Radenović (do 63) boriti protiv Ruskinje Kristine Kulhulove, koja boksuje za Srbiju.

Medalju je obezbijedio i Petar Liješević, koji je u četvrtfinalnom meču kategorije do 86 kilograma eliminisao Bojana Stanojlovića iz Srbije.

On je u toj borbi polomio palac desne ruke i neće moći da nastupi u subotnjem polufinalu protiv Hamleta Harutjana iz Jermenije.

