Radović osvojio turnir u Laškom, slavio u crnogorskom finalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović pobjednik je međunarodnog turnira koeficijenta 40 u slovenačkom Laškom.

On je u finalnom meču pobijedio druga iz reprezentacije, Luku Bakića, 3:0 (11:6, 11:9 i 11:9).

Radović je ranije danas u polufinalnom meču eliminisao Kineza Liana Haoa 3:0 (11:7, 11:4 i 11:8).

On je u Laškom savladao i Poljaka Pavela Vlodiku 3:0 (11:7, 11:5 i 13:11) i Italijana Lorenca Karduu 3:1 (11:3, 11:9, 7:11 i 11:6) u grupi, dok je u četvrtfinalu bio bolji od Japanca Mahira Funajame 3:1 (7:11, 11:5, 11:7 i 11:9).

Radović je osvojio treći međunarodni turnir ove godine, nakon što je bio najbolji u Linjanu i prošle sedmice u Podgorici.

“Odličan rezultat u Laškom, malo ko se nadao da ćemo nas dvojica igrati finale turnira, koji ima kvalitet kao Svjetsko prvenstvo. Od svih najboljih nije učestvovao samo svjetski broj jedan, Patrik Čajnovski. To nikako ne umanjuje značaj i konkurenciju u Laškom”, rekao je Radović agenciji MINA.

On je naglasio da su rezultati iz Podgorice i Laškog potvrda plasmana na Svjetskoj rang listi.

“Poslije ovog uspjeha treba da nastavim još jače da treniram, kako bi na Evropskom prvenstvu u Šefildu ponovio igru i osvojio neku od medalja”, rekao je Radović.

Bakić je nastup u finalu izborio pobjedom protiv Austrijanca Kristijana Gardoša 3:0 (11:7, 11:7 i 11:5).

Kao prvoplasirani završio je takmičenje u grupi, pobjedama protiv Argentinca Andreasa Neira 3:0 (11:6, 11:4 i 11:4), Čeha Ivana Karabeca 3:1 (10:12, 11:2, 11:2 i 11:6) i Matea Skuta iz Holandije 3:0 (11:2, 11:0 i 11:6).

U naredne dvije runde nokaut faze eliminisao je Kometa Akbara iz Indonezije 3:1 (11:4, 7:11, 11:7 i 16:14) i Poljaka Igora Mištala 3:0 (12:10, 11:8 i 12:10).

“Jako sam zadovoljan turnirom, ovo je moj najbolji rezultat u Laškom. Prošle godine zaustavljen sam u polufinalu. Nijesam očekivao da ću pobijediti nekoliko igrača koji su ispred mene na rang listi, da ću igrati finale sa Filipom Radovićem. Zadovoljan sam onim što sam pokazao od početka do kraja turnia”, rekao je Bakić.

Crnogorski stoni tenis u Laškom predstavljala je i Slobodanka Girešić u kategoriji S4 (osobe u kolicima), ali je zaustavljena u grupi.

Crnogorske stonotenisere na jednom od najjačih svjetskih turnira za sportiste sa invaliditetom predvodili su treneri Vladimir Marić i Čedomir Damjanović.

Turnir je okupio više od 400 stonotenisera iz 51 države svijeta, a u kategoriji S10, u kojoj su se takmičili Radović i Bakić, učestvovalo je 14 od 15 najboljih sa Svjetske rang liste.

