Radović na turniru u Olomucu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović nastupiće večeras na međunarodnom turiru u češkom Olomucu.

Turnir će biti odigran u redovnom programu, u kategoriji WTT FEEDER SERIES, za nagradni fond od 40 hiljada USD.

Radoviću će poslužiti kao dobra provera pred Paraolimpijske igre u Parizu.

Turnir se boduje za svetsku rang listu.

Takmičari će se nadmetati u muškoj i ženskoj konkurenciji, u singlu i dublu i miks dublu.

Prvi rival Radovića biće Njemac Vim Verdenšot.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS